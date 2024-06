No parece que Àngel Llàcer vaya a volver a 'Tu cara me suena' en lo que resta de temporada. El jurado del talent show está pasando uno de sus peores momentos después de infectarse con una bacteria en un viaje a Vietnam. Esta infección le ha provocado una grave enfermedad que la ha obligado a apartarse de la vida pública y de todos sus trabajos.

En las últimas semanas, han sido muchos los rostros populares que han mandado su fuerza al catalán, y la última en sumarse a esta corriente ha sido Chenoa. Durante la emisión de la última gala de 'Tu cara me suena', la miembro del jurado quiso paralizar la gala unos instantes para mandar un mensaje a su compañero de mesa.

"Soy presidenta accidental por segunda vez. Ya que estoy, quería mandar un beso de parte del jurado a Àngel: que te pongas bien, que te queremos, que eres el alma de 'Tu cara me suena'. Te queremos un montón y lo digo, me ha costado no emocionarme porque es verdad que le queremos mucho", dijo la también presentadora de 'OT' visiblemente emocionada.

Teniendo en cuenta que se ha anunciado el fichaje de Santiago Segura como miembro sustituto del jurado, parece poco probable que volvamos a ver al showman sentado en la mesa del jurado esta temporada. Y a quien no volveremos a ver casi seguro la próxima temporada será a Carlos Latre, que ha fichado por Telecinco para presentar un programa propio en el access prime time de la cadena.