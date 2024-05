Primer día del programa online 'Ni que fuéramos', la nueva versión del desaparecido Sálvame y no ha pasado desapercibido. Los enfrentamientos, las críticas y las amenazas vuelven a ser los protagonistas del formato, producido por Fabricante Studios (antigua Fábrica de la Tele), que se emite en el Canal Quickie de lunes a viernes.

El inicio del programa fue tal y como se preveía. María Patiño se encargaba de presentar el programa, llevando la voz cantante en la mayoría de cuestiones. Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Víctor Sandoval se afanaban en dar todo tipo de informaciones.

Kiko Matamoros, el más duro

Pero sin lugar a dudas, ha sido Kiko Matamoros quien más duro se ha puesto en la primera emisión del programa. Matamoros ha sido uno de los grandes protagonistas del concurso que ha realizado su hija Laura en Supervivientes 2024. Debido al veto que tiene en la cadena, no ha podido acudir a los platós a defender a su hija, a pesar de haberlo hecho en sus redes sociales.

Y en 'Ni que fuéramos' ha seguido defendiendo a su hija pero, en esta ocasión, cargando duramente contra Alejandra Rubio, a quien ha amenazado con sacar algunos trapos sucios sin que le temblara el pulso.

"A mí en general el universo Campos me ha sorprendido mucho de forma negativa. Es más, tengo hasta pruebas documentales, Alejandra Rubio... Yo la he defendido mucho profesionalmente, he intentado tapar sus errores, que no eran pocos, sus incapacidades, que no eran pocas. Siempre he intentado remar a favor de ella, jugándome incluso mi propia credibilidad como colaborador defendiendo lo indefendible", empezaba explicando.

Luego se fue calentando y mucho, contra la hija de Terelu Campos: "Me duele lo que se ha producido, lo que yo entiendo como una traición asquerosa. Me da igual que me lo niegue, son evidencias y está aquí grabado", para finalmente añadir lo más fuerte: "Repito: tengo munición para deshacerte. A mí me han mandado grabaciones de ella", concluía Kiko Matamoros, lanzando una dura advertencia a la joven colaboradora de 'Así es la vida'.