La periodista Lydia Lozano no atraviesa un buen momento y, aunque es habitual verla llorar en todos los programas en los que participa, en ocasiones estas lágrimas están justificadas.

Lydia participó recientemente, junto a sus compañeros de 'Ni que fuéramos Sálvame' en la presentación al resto de medios del nuevo programa La Fábrica de la Tele, ahora llamados Fabricantes Studio, presentado por María Patiño.

En esa rueda de prensa la periodista confesó que había sido operada de la espalda recientemente por la rotura de una vértebra, motivo por el cual tuvo que abandonar el programa de La 1 (que ya ha sido cancelado), 'Baila como puedas'. Anunció que aún se encuentra con dolor tras la intervención quirúrgica. Y es que Lydia Lozano, a sus 63 años, lleva ya bastante tiempo encadenando distintos problemas de salud.

“Soy la mujer de cristal, siempre operada”, desvelaba Lydia entre risas por las múltiples operaciones a las que ha sido sometida en los últimos tiempos, sobre todo cuando formaba parte del programa que se emitía en las tardes de Telecinco.

El pasado mes de septiembre del año 2022 la periodista se sometió a una nueva intervención quirúrgica por este mismo motivo. De hecho, desde el programa en el que trabajaba en aquel entonces se desplazaron hasta el hospital para poder conocer todo lo relativo a aquella operación. Fue el reportero Omar Suárez el que estuvo con ella, informando para tranquilidad de todos sus compañeros que la operación había sido “un éxito absoluto”.

Se queda sin Sálvame

De hecho, este problema en la espalda, que la operación no ha conseguido solucionar del todo, es lo que ha provocado que seguramente tenga que pasar nuevamente por quirófano, por lo que no podrá estar en 'Ni que fuéramos Sálvame' hasta que no esté totalmente recuperada.

Según ha publicado Informalia, Lydia se encuentra muy triste porque desconoce cuándo podrá volver a trabajar y a estar con sus compañeros desde hace décadas.