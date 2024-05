Gabriela Guillén no lo está pasando bien debido a las duras críticas que recibe de muchos desconocidos, tanto en sus redes sociales como cuando sale a la calle. Después de estar desaparecida durante más de un mes y medio, Gabriela Guillén ha reaparecía ante las cámaras asegurando que "estoy bien gracias, y mi pequeño está muy bien, muy bien, muy grande ya" y, además, desvelando por fin que la demanda de paternidad "no" ha tenido respuesta por parte de Bertín Osborne.

Gabriela se dejaba ver llegando a su casa y lo cierto es que se ha tenido que enfrentar a una situación de lo más desagradable y, por lo que ha paralizado al momento una conversación telefónica.

Mientras andaba por la calle, conversando con alguien por teléfono y evitando las preguntas de la prensa, una mujer anónima que se cruzaba con ella de frente le decía: "Esta ha venido a cazar a uno con un niño".

"Gilipollas"

Un comentario que aunque pasaba completamente desapercibido para los reporteros que estaban lanzándole preguntas a la modelo sí que ha escuchado Gabriela. Parándose en seco en mitad de la calle, se giraba y le decía: "¿Perdona? ¿Sabes algo de mi vida?", pero no obtenía respuesta.

Acto seguido, la que fuera novia de Bertín continuaba andando y reflexionaba en alto: "¡Qué imbéciles, de verdad!" y se mostraba muy enfadada tras escuchar esa afirmación: "Es que les voy a dar una leche, de verdad. La gente es gilipollas".

Y esta misma semana, la paraguaya ofrecía unas declaraciones en exclusiva en el programa TardeAR respecto a las críticas que recibe constantemente: “Estoy bastante cansada e indignada de volver a lo mismo... Yo estaba bastante arropada con mi familia... y vengo, y otra vez esto, me toca las narices, y no lo voy a permitir”.

Gabriela Guillén ha confesado que no recibe ayuda de Bertín Osborne y que ella saca adelante a su hijo ella sola: “No le debo absolutamente nada a nadie... Yo hasta ahora no he visto ni un céntimo de nadie... La ayuda del Estado, que me paga la maternidad”.

Paloma Barrientos ha sido la periodista encargada de entrevistar a Gabriela y ha explicado más detalles de lo que ha dicho en los audios. Barrientos ha indicado que Gabriela ha sido muy trabajadora desde siempre y que saca a su hijo adelante ella sola: "Desde los 15 años ha estado trabajando y estudiando".