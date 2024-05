Salió en todos los medios de comunicación: el restaurante de Barcelona 'Berto's Milanesa' ha conseguido hacerse viral al convertir el establecimiento en un local de culto de la Princesa del pueblo: paredes decoradas con fotografías de algunos momentos televisivo de Belén Esteban, una figura de cartón de la colaboradora a tamaño real... y miles de detalles más.

Belén Esteban ya puede decir que tiene un restaurante-museo dedicado a su figura. Como Elvis, Michael Jackson o The Beatles, la 'Princesa del pueblo' ya ha quedado inmortalizada en un local de Barcelona.

Cuando salió a la luz este restaurante, Belén Esteban no comentó nada al respecto, y todo apuntaba a que se sentiría halagada por esta especie de homenaje, justo cuando en unos días es el pistoletazo de salida la plataforma 'Quickie' donde se va a emitir 'Esto no es Sálvame', el nuevo programa del corazón en el que estará la propia Belén Esteban junto a antiguos compañeros como Kiko Matamoros o María Patiño.

Belén Esteban cambia de opinión

Belén Esteban acaba de reconocer a un medio de comunicación que no está muy conforme con lo que está haciendo el restaurante catalán: "A mí que no me homenajeen, yo tengo mis derechos de imagen", decía tajante.

"La gente que lleva mis cosas les han llamado [a los propietarios del restaurante] porque a ver, a mí me parece muy bien que la gente trabaje, pero no es normal lo que han hecho y encima sin pedir permiso", añadía Belén Esteban.

De tal forma, todo apunta a que si este local quiere seguir abierto con la decoración actual, tendría que pagar a Belén Esteban unos derechos de imagen, así que la de Paracuellos podría hacer caja sin ni siquiera mover un dedo.

Además, lejos de los platós de televisión, hay que recordar que bajo el nombre de Sabores de la Esteban, la tertuliana lanzó unos gazpachos, unos salmorejos y unas patatas fritas que pueden adquirirse en los supermercados Día y en otros establecimientos.