El cantante y presentador Bertín Osborne no gana para disgustos y ahora se le vuelve a abrir un nuevo frente con la información que ha salido a la luz de una deuda económica que mantiene con una mujer muy famosa.

Y es que Bertín es un pozo sin fondo para generar polémicas, como cuando realizó unas declaraciones sobre su reciente paternidad con Gabriela Guillén: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", anunciaba el artista mientras confirma que se harán las pertinentes pruebas de paternidad. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas".

Al margen de polémicas declaraciones y de la boda que tendrá lugar en su familia, el cantante se enfrenta a un nuevo frente abierto. Lolita ha vuelto a hablar de la deuda que tiene el aristócrata con ella desde que ambos eran jóvenes. "Me debe dinero desde hace más de medio siglo", llegó a decir la hija de la faraona, que ha desempolvado el tema del cajón y lo ha vuelto a poner de actualidad.

La deuda de Bertín

Lolita Flores ha vuelto a hablar sobre el dinero que le debe Bertín Osborne. La actriz y cantante recordó en 'Tu cara me suena' que, cuando ambos eran jóvenes, le hizo un pequeño préstamo y que "le debía dinero desde hace más de medio siglo". Ahora, ha vuelto a referirse con humor a esta deuda.

Después de que Supremme de Luxe imitara a Bertín Osborne, la hija de Lola Flores relató la anécdota con su amigo. Hace muchos años, durante una Feria de Abril, se encontró con Bertín y, según ella, en aquel momento era un "desastre".

Entonces, Lolita le prestó dinero para disfrutar de la feria y volver a casa: "Él era mayor que yo, él tiene 70 y yo voy a cumplir 66, billones... Me lo encontré en una fuente y me dijo que no tenía dinero y le dije que yo tenía 10.000 pesetas para los cacharritos".

Aunque en el plató de 'Tu cara me suena' se hizo mucha broma sobre el tema, Lolita aclaró que Bertín Osborne no le había devuelto el dinero, pero sí que le había compensado de otra forma: "Me ha pagado la deuda de manera indirecta, llevándome a programas de televisión".