Terelu Campos se sentaba el viernes en el programa '¡De viernes!' para hablar de la exclusiva que ha dado José María Almoguera y Paola Olmedo en la revista Semana y dejaba claro, punto por punto, todas las mentiras que su sobrino lanzó sobre Carmen Borrego.

Apenada por la situación en la que se encuentra su familia, Terelu explicaba que le parece una injusticia lo que el joven ha hecho con su madre, ya que ella ha sido testigo desde que nacieron sus dos hijos de cómo se ha desvivido por ellos.

Tras su entrevista, Terelu abandonaba las instalaciones de Mediaset asegurando que desea firmemente que todo se solucione con su sobrino: "Cariño, sí".

La presentadora de televisión se detenía a contestar las preguntas del reportero, a quien saludaba cariñosamente con una sonrisa y lanzándole besos. Además, le confesaba que tenía prisa por llegar a casa porque no había cenado: "Sólo un besito, mi amor, que me voy, que no he comido, tengo mucha hambre".

Gustavo rompe su silencio

La polémica en torno a las Campos, sigue trayendo cola. Terelu Campos fue la primera que, en '¡De viernes!', sembró la duda sobre la relación entre su sobrino, José María, y su abuela, María Teresa Campos. Cuando le preguntaron si este había visitado a su abuela durante su enfermedad, decidió quedarse callada. Gustavo Guillermo aporta algo de luz al respecto. El exchófer de María Teresa Campos ha confesado en 'Fiesta' que el hijo de Carmen Borrego apenas visitó a su abuela durante su último año de vida. De hecho, se atreve a dar una cifra: dos veces fue a verla, algo que llama bastante la atención a los colaboradores del programa. Pero las confesiones no acaban aquí.

Gustavo también habla de la relación que existiría entre madre e hijo antes de que todo saltara por los aires. "La relación ha sido siempre difícil. Discutían y hacían las paces. Ha sido un niño muy bueno, pero siempre ha estado en rebeldía con su madre", nos revela, en exclusiva, Gustavo. Por otro lado, Gustavo ha confesado que, a día de hoy, no se siente "hermano de las Campos". ¿El motivo? Cuando salió de 'GH VIP' no ha recibido ni una sola llamada de Terelu, y eso le duele. Más aún al ver que a Kike Calleja (actualmente en 'Supervivientes') concursante sí que le muestra su apoyo en redes sociales. Con Carmen habla algo, pero con Terelu la relación es, al parecer, inexistente.