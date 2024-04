Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, se convirtieron en protagonistas involuntarios de la boda de José Luis Martínez Almeida. La pareja estaba saliendo de la finca donde se celebró el convite del enlace en coche cuando el marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid la interrumpió ante los reporteros para asegurar lo siguiente: "Hemos bebido mucho".

Dichas palabras causaron mucha polémica, ya que el marido de Aguirre estaba conduciendo. Este lunes, la exdirigente popular ha "abroncado" en directo a su marido en una conexión en directo que realizó este lunes para 'La Mirada crítica' después de ser preguntada por Ana Terradillos.

"Mi marido hace unas bromas que no tienen ninguna gracia", aseguró la exlideresa del PP madrileño, añadiendo: "Lo dice para hacerme rabiar".

"¿Ha visto que yo me parto de risa?", aseguró Aguirre en el espacio de Telecinco, reconociendo el gran revuelo que se ha originado con estas declaraciones de su marido: "En ese momento me hizo gracia, ahora ya no me hace ninguna".

Posteriormente a estas palabras, Aguirre también tuvo tiempo a bromear con una hipotética separación si su marido vuelve a hacer aquella "broma": ""Vamos a celebrar bodas de oro, pero veremos si llegamos porque son en octubre".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid también reconoció que no fue idea de ella pararse a hablar con la prensa a la salida de la boda de Almeida: "Entonces, él dijo esa gracieta".

"Le dije '¡¿Por qué has dicho eso?!' y me dijo que no lo sabía", aseguró la exministra del PP, dando por concluida su intervención en el programa matinal de Telecinco.