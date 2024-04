Concepción Cascajosa, nueva presidenta interina de RTVE, se enfrenta esta semana a su primera gran decisión como máxima responsable de la Corporación. Se trata del fichaje de David Broncano por la televisión pública, un asunto que se iba a abordar en el Consejo de Administración de la semana pasada y que terminó dinamitando la reunión, que se saldó con los ceses de José Pablo López y Elena Sánchez.

El terremoto en el seno de RTVE provocó que la votación sobre la llegada de 'La Resistencia' quedara aplazada para el próximo Consejo de Administración, que se celebrará este jueves 4 de abril. A dos días de conocerse la decisión final, todo apunta a que el fichaje de Broncano es una realidad. De hecho, ya se conocen los detalles sobre el sorprendente contrato con el que TVE pretende plantarle cara a 'El Hormiguero', el imbatible programa de Pablo Motos en Antena 3.

Según avanza El Mundo y ha verificado YOTELE, el formato para el access de La 1 contaría con dos temporadas y se emitiría en torno a las 21:45 horas, lo que provocaría un recorte en la duración del 'Telediario' presentado por Marta Carazo. La primera de ellas arrancaría en septiembre de 2024 y finalizaría en julio de 2025, mientras que la segunda transcurriría entre los mismos meses de 2025 y 2026.

28 millones por dos temporadas

En cuanto a las cifras, se establecen 14 millones de euros por cada una de las dos temporadas. Cada uno de los 320 programas contratados tendría un coste máximo de casi 90.000 euros, como recoge ABC. Las productoras -El Terrat y Encofrados Encofrasa- contarían con libertad de producción y creatividad, con la condición de no transgredir el Manual de Estilo de RTVE.

Durante los 18 primeros meses, que engloban la primera temporada y la mitad de la segunda, no existe cláusula de corte, lo que implica que La 1 emitiría el programa durante ese tiempo con independencia de los datos que registre. Por tanto, aunque 'La Resistencia' no cumpliera las expectativas de audiencias, no podría ser retirado de la parrilla.

No obstante, como recoge el citado medio, el contrato contempla la posibilidad de alterar la franja de emisión del programa en su segunda temporada si en la primera no logra alcanzar la media de la cadena. En este caso, se podrían emitir los programas restantes en late night o adoptar una solución de común acuerdo.

A partir de la segunda temporada, RTVE podrá resolver unilateralmente el contrato si el programa no alcanza durante cuatro meses consecutivos una media -en cada uno de dichos meses- del 7,5% de cuota de pantalla si se emite en el access prime time y del 8% de share si se emite en late night. Cabe señalar que, actualmente, la serie diaria '4 Estrellas' se mueve en torno a esos datos en la franja previa al prime time.