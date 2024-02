El matrimonio entre Isa Pantoja y Asraf Beno sufre inevitablemente por la distancia, ya que él es uno de los concursantes de GH Dúo, por lo que su encierro en la casa de Guadalix hace que en ocasiones la pareja se resienta.

La semifinal de 'GH Dúo' que ha tenido lugar este martes se ha saldado con la expulsión de Elena Rodríguez, que cae finalmente por decisión de la audiencia y se queda a las puertas de la final. La madre de Adara, ya una experta en realities, ha vuelto a llegar lejos con un concurso tranquilo y coherente, pero que se ha visto superado por el carisma de Lucía, Manuel y Asraf, que quedan como finalistas.

En un duelo final contra el marido de Isa Pantoja, la concursante solo conquistó al 9,8% de la audiencia, quedando en cuarta posición y a mucha distancia de sus competidores, que lograron un 32,4%, 27,3% y 30,5% de los votos, desconociéndose a quién corresponden estos tres porcentajes.

"Me arrepiento"

Asraf se ha llevado una gran sorpresa al reencontrarse con Isa Pantoja en la casa de ‘GH DÚO’, instantes antes de conocer que se convertía en el tercer finalista del reality. Juntos han visto un vídeo en el que Asraf se derrumbaba en el confesionario cuando le preguntaban por su suegra, Isabel Pantoja. Entre lágrimas, Asraf ha pedido perdón de nuevo a la tonadillera por “esa palabra” que explica que dijo “hace tiempo".

Asraf Beno está viviendo un concurso verdaderamente lacrimógeno y esta noche no ha sido la excepción. Tras reencontrarse y fundirse en abrazos y besos con su mujer, Isa Pantoja, han visto juntos un vídeo en el que Asraf, emocionado, en el confesionario, lloraba al hablar de su suegra, Isabel Pantoja y de su inexistente relación.

“Mi suegra Isabel Pantoja no sé si está orgullosa de mí o no, pero creo que decepcionada no puede estar… Bueno, al final me arrepiento un poco de decir una palabra hace tiempo. Ya pedí disculpas, me arrepiento, no debí decir esa palabra”, explicaba Asraf entre lágrimas al Super de ‘GH DÚO’.

Lo que pasó entre Isabel Pantoja y Asraf Beno

Este arrepentimiento que Asraf ha mostrado en GH por unas palabras que dijo hacia su suegra se remontan a 2021, cuando Asraf e Isa entraron como concursantes en 'La casa fuerte'. Durante uno de los programas, él empezó a hablar de su familia política: “He visto cosas que no me han gustado y que nunca le he comentado a Isa”, le confesó a Lara Álvarez en pleno directo.

“No tienes que dejar de hablar a tu hija ni a tu hijo por nada de nada (..) Hay cosas que no le haces a tu hija, como meterle mierda sobre sus parejas. Al principio, Isabel Pantoja le dijo que yo no le gustaba, pero yo a quién tengo que gustarle es a Isa”, declaró.

Entre lágrimas, llorando a mares frente al espejo, el modelo añadió: “Nunca ha defendido a su hija en televisión, he visto cosas que no me han gustado”. “No quiero meter la pata. Por respeto a Isa, me voy a quedar aquí”, afirmó.

Pero la cosa empeoró tras una discusión con Isa Pantoja en la que Asraf dijo: “Yo he sufrido mucho con esta familia. Es una mierda de familia”.

Desde entonces la relación con su suegra no existe.