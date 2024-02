El concursante de Pasapalabra, Óscar Díaz, está de enhorabuena. Ha pasado la frontera de las 100 ediciones y no con ciertas dificultades. En su perfil social de X (la antigua Twitter) explicaba: "Pues... he llegado a cien programas en @PasapalabraA3 y estoy más contento que unas pascuas, aunque siga usando comparaciones un tanto arcaicas. No hay emoticono que pinte lo que llevo por dentro, la verdad. ;)".

Óscar es un experimentado veterano de los concursos de la televisión que ha conseguido llevarse el cariño de sus seguidores y que, por si fuera poco, ha estado a punto de llevarse el bote millonario múltiples veces. Pero no siempre le ha sonreído la suerte. Recientemente, explicaba que él empezó a prepararse como dos años antes de entrar en Pasapalabra. No de forma exhaustiva, pero sí empezando a leer algunas "palabrejas". Y lo que asombra es lo que dijo a continuación, y es que considera que ya ganó el rosco en ese momento, porque empezar a estudiar para enfrentarse al concurso le sacó de algunos "rincones" oscuros a donde le llevó la vida en esos momentos.