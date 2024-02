'First dates' volvió a abrir sus puertas en busca de nuevos solteros a los que unir. Estefanía acudió al dating show con las intenciones de darle una nueva oportunidad al amor. La joven había cancelado una boda hace seis meses antes de conocer que su novio le estaba siendo infiel. De hecho, ya había tenido que deshacer sus planes de matrimonio en más de una ocasión.

El programa presentado por Carlos Sobera le concertó una cita con Ignacio, un soltero que le gusta mantener cierta distancia con sus parejas. La primera impresión de ambos fue muy positiva y no tardaron en trasladarse a la mesa para intimar más.

Durante la velada, Estefanía confesó a su cita los graves problemas de autoestima que le han llevado a recurrir a terapia psicológica. Por su parte, Ignacio fue ganando aún más puntos al compartir su gran pasión por los bailes latinos. "Tiene un saber estar y una sencillez que me ha gustado. Me he sentido cómoda", asegura la joven muy contenta.

Hacia el final de la cita, el restaurante puso música para que las distintas citas bailasen. En ese momento, Ignacio tuvo que advertir a Estefanía que cada vez sé bajando más la blusa: "¡Se te ve la teta!", dijo sin tapujos.

La decisión final fue una decepción para Estefanía. La joven decidió tener una segunda cita con el soltero, pero Ignacio rechazó entablar una relación amorosa con la joven: "No he notado esa chispa del inicio. Aunque no me atraes físicamente, he visto muchos valores en común y creo que como amigos nos haríamos buena compañía", zanjó.