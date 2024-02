'TardeAR' ha desvelado este martes la portada de una revista que muestra la nueva pareja sorpresa del momento. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han sido pillados junto dándose un beso, imagen principal que abrirá la nueva edición de la revista Semana.

"Aprovecharon un día entre semana para quedar en un centro comercial que no está tan transitado como los días del fin de semana. Aunque trataron de pasar desapercibidos, no lo consiguieron.", ha afirmado la revista, que les pilló mientras tomaban algo por la tarde noche en Madrid. "Aprovechando que la hija de Terelu Campos no tenía que estar en el plató de 'Así es la vida', la pareja quedó para disfrutar de un ratito juntos. Tras comerse a besos, ambos abandonaron el centro comercial", ha añadido la revista.

Leticia Requejo ha sido la encargada de ampliar la información hablando directamente con la propia Alejandra Rubio: "Lo que me pide es que quiere dejar claro que Carlo, a día de hoy, no es su novio. Se están conociendo. A pesar de que yo la he visto un poco nerviosa y alterada, he visto a una chica ilusionada. Además, me ha pedido que por favor le mande la portada porque quiere cotillear igual que nosotros".

"Carlo Costanzia no era una persona muy conocida, pero después de estar en 'De viernes' y contar lo que contó...", ha asegurado Ana Rosa, que calificó este momento "muy inesperado".