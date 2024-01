¿Tendría sentido celebrar un festival como el Benidorm Fest en otro municipio? Si se les pregunta a aquellos que conocen los entresijos de este evento musical dirían que no. Pero además, también son de la misma opinión muchos de los artistas o conductores de este certamen que han pasado por la ciudad y que han conocido su relación con este arte. Benidorm y la música forman un binomio perfecto que destacan los expertos pero también aquellos que la pisan por primera vez y la destacan como el mejor escenario para elegir al próximo representante de España en Eurovisión.

Ruth Lorenzo, Marc Calderó, Ana Prada, Inés Hernand, Aitor Albizua y Jordi Cruz han develado a Información, del grupo Prensa Ibérica, qué opinan sobre la capital turística, sobre todo, como escenario de un certamen en el que la música es la protagonista. Entre las bondades que destacan está que la idiosincrasia de la ciudad es la mejor aliada para un evento de este tipo y, también, que el histórico Festival de la Canción por donde pasaron artistas como Raphael o Julio Iglesias puso las bases para el actual festival.

"Es maravilloso que estén haciendo algo como esto en Benidorm. Que se vuelva a rescatar el Festival de la Canción", afirma Ruth Lorenzo quien presentará las galas de este evento y quien celebra una década desde que se presentó a Eurovisión. Un festival como este "es maravilla. Todo lo que sea apoyar a la cultura y a los artistas tanto estables como emergentes lo es", añade. Y, ¿qué opina de Benidorm? "Tiene mucha variedad de gente, eso lo hace multicultural y es maravilloso".

Marc Calderó no ha visto los rascacielos de la capital turística por primera vez porque ya había estado antes: "La ciudad siempre te acoge de manera maravillosa". Para él, aquellos que viven en Benidorm "tenéis una suerte que no os la creéis" y más ahora con el Benidorm Fest: "Qué maravilloso es que una vez al año se ponga en el mapa por la música" Y recuerda esos orígenes del Festival de la Canción que han pasado a dejar uno más moderno con una tercera edición que "ya lo consolida". ¿Larga vida al Benidorm Fest? "Por supuesto y para la música porque es un trampolín para muchos artistas jóvenes y emergentes que si no fuese por esto no llegarían a un público tan amplio".

Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada serán las caras visibles de las dos semifinales y la gran final. Antes y después de estos momentos, aparecerán en las pantallas Jordi Cruz, Inés Hernand y Aitor Albizua, quienes ya han podido sentir otros años ese halo de misterio de la ciudad y su relación con la música. "Es un buen ejemplo de la idiosincrasia propia de Benidorm. Toda la mezcla que encontramos en la ciudad también que se recupere este tipo de festival y se empapa precisamente los colores que tiene la ciudad", indica Aitor Albizua.

Para él, "este año el Benidorm Fest es muy variado a nivel musical y eso también se ve en las calles de Benidorm. Esa mezcla de gente joven, mayor, turistas, españoles, muchos vascos que yo soy de allí. Es una ciudad que no es que todo valga pero sí se pueden ver muchas cosas y eso se transmite al festival". Además considera que este evento es "muy buen trampolín musical" para los participantes. "He estado en los tres Benidorm Fest y, además, uno de mis mejores amigos tiene una casa aquí donde veníamos a ver Eurovisión", explica a este diario Jordi Cruz. "Benidorm tiene una conexión con Eurovisión desde antes del Benidorm Fest para mí".

¿Una actuación del Benidorm Fest en el recinto del Festival de la Canción?

El presentador también recuerda la importancia que tuvo el Festival de la Canción para la historia musical de la ciudad: "Reivindico que se debería hacer algo en el recinto donde se hizo el Festival de la Canción. El recinto está ahí. Me parece guay todo lo demás pero me encantaría que RTVE utilizara ese espacio, no sé si durante las galas y hacer conexión. Algo para recuperar ese lugar porque es historia de este país. Ideas que lanzo para el año que viene".

¿Es Benidorm el espacio perfecto para un festival como el que se celebra estos días? "Teníamos que encontrar un lugar de referencia no solo para nosotros sino a nivel internacional y Benidorm se conoce en toda Europa. Cuando dices Benidorm Fest se empiezan a recibir eurofans no solo de España sino del resto de los lugares porque siguen estos festivales de preselección y sobre todo lo que ocurre después". Entre sus bondades, "te da la fiesta, la gastronomía, la playa, el sol... cuando vuelvo del Benidorm Fest tengo un poco de síndrome de Estocolmo. Son como vacaciones aunque esté trabajando. Es el sitio ideal, se podría hacer en otras ciudades grandes pero perdería esa esencia de estar todo recogido aquí en Benidorm".

Inés Hernand también lo tiene claro: "¿Sería lo mismo hacerlo en Huesca? Pues no te lo puedo responder, yo creo que no". Para ella, Benidorm es una "ciudad que es fantástica que fue pionera en muchas cosas" como con aquella "historia divertidísima con la cruz que mirase a la playa para perdonar a todas esas suecas pecadoras que venían a vivir el Spain is diferent. Ha venido a servir". La presentadora recuerda también ese Festival de la Canción donde "han venido grandes de este país".