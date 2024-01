Mónica Cervera se ha convertido en la protagonista involuntaria de la actualidad televisiva. La actriz que interpretó a María José, la hermana de Amador, en 'La que se avecina' se encuentra viviendo en un banco de un parque de Marbella (Málaga) en la actualidad, según ha desvelado la revista Semana, además de renegar de su época como actriz.

"No quiero ni oír la palabra televisión o cine. Estuve en su momento, pero no quiero volver nunca más. Estoy bien como estoy, no quiero hablar del pasado", aseguró la actriz en la revista, que también explica en sus páginas que su caso se ha puesto en conocimiento de la autoridades, pero sin recibir ningún tipo de respuesta.

La actriz, que fue nominada al Premio Goya en 2004 como Mejor Actriz Revelación por su papel en 'Crimen Ferpecto' de Álex de la Iglesia, también ha pedido compresión a su decisión de no tener que rendir cuentas con nadie, a pesar de contar con familia en la provincia de Málaga: "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir".

A pesar de estas palabras, Cervera también ha declarado que se ha puesto en contacto con Bienestar Social para que sus condiciones de vida mejoren: "Tengo cita con ellos el 25 de enero. Lo único que quiero es me den una estabilidad".

Cervera cuenta con una amplía trayectoria profesional en el mundo de la interpretación. La actriz malagueña debutó como actriz en el año 1999 con 'Hongos', cortometraje dirigido por Ramón Salazar. 'Octavia', 'Piedras', 'Entre vivir y soñar', '20 centímetros' y 'Busco' son algunas de las películas que ha protagonizado, además de series como 'Manos a la obra' (Antena 3) y 'Con dos tacones' (TVE).