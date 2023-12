Denna cantó un tema de Lola Índigo, 'Dragón', para intentar salvarse de la expulsión de 'OT 2023' este lunes, aunque sin éxito. Comparte con la intérprete de 'El Tonto' la provincia de nacimiento, su pasión por el arte y su fuerza sobre el escenario. "Que me comparen con Lola Índigo es el mayor piropo porque me parece una gran artista", ha declarado la joven este martes tras su expulsión de la academia. Natural de Ogíjares, en Granada, Denna tuvo siempre claro que quería apostar por un futuro en el mundo de las artes escénicas y trabajó duro para hacerse un hueco en una industria tan complicada.

La 'triunfita' cuenta con más de diez canciones publicadas antes de su paso por el 'talent' de Prime Video, una de ellas, 'Celebrando', junto al grupo Bombai. También ha sido telonera de La Oreja de Van Gogh en el festival Push Play de Madrid y ha participado en algunos conciertos organizados por la emisora de radio Los40. Sin embargo, a pesar de toda esta experiencia y tablas dentro del mundo de la música, tuvo que ser salvada por los profesores en dos ocasiones, en la gala 0 y la 2 del nuevo 'OT' de la plataforma de 'streaming'.

Polémicas y supuestos romances

De hecho, estos trabajos previos han hecho que en alguna ocasión el público dudara de su papel en el concurso y la acusaran de haberse beneficiado de sus contactos para que la ficharan en el programa. "Antes de entrar he estado labrándome mi carrera fuera y he tenido muy claro que me quería dedicar a esto", ha explicado sobre la polémica. Finalmente, tras mucho trabajo, le llegó la posibilidad de participar en en 'reality' musical: "Se me ha presentado la oportunidad de mi vida que ha sido 'OT'".

La cantante ha tenido unas palabras de cariño hacia sus compañeros, que confiesa que es lo que "más va a echar de menos" del programa y que ya ha sentido una "soledad extraña" tras las primeras horas sin ellos. Asimismo, ha asegurado que son una familia a pesar de algunas pequeñas broncas que hayan podido tener: "Queremos ser al 100% nosotros, pero sabemos que nos están grabando". Además, la joven se ha atrevido a hacer su pequeña apuesta sobre los compañeros que cree que llegarán a la final: Naiara, Ruslana y Bea.

Por otro lado, la artista se ha pronunciado sobre los rumores de un supuesto romance con uno de sus compañeros, Álex Márquez, que tiene pareja fuera del programa. La exconcursante ha desmentido haber tenido una relación con él más allá de la amistad: "Es un compañero y un amigo de verdad. Me ha cuidado muchísimo y ha sido mi apoyo en la academia. Nos hemos ayudado mucho y hemos tenido mucho crecimiento".

Música para bailar

Denna también ha valorado el trabajo de los profesores y ha confesado que se ha sentido "muy arropada" por ellos. "He sido yo misma, he estado como si estuviera en mi casa, no estaba preocupada por estar mal o la ropa que llevaba. Ha sido la mejor experiencia de mi vida. He vivido momentos de bajón, pero se iban rápido", ha comentado.

Tras su paso por el 'talent show' de Gestmusic, Denna ya está preparada para empezar a trabajar en su proyecto en solitario: "Quiero enfocar mi carrera en la música para bailar. Me apetece hacer algo movido y cañero ahora que tengo la oportunidad. Por supuesto, con bailarines presentes, que me parece algo esencial". La artista empezará en enero a trabajar de la mano de productores para acabar algunas de las canciones que empezó a componer en la academia.