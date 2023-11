Hace tan solo unos días conocíamos una de las noticias televisivas del año: Carlos Franganillo fichaba por Telecinco para sustituir a Pedro Piqueras al frente del informativo nocturno. El rostro de TVE agradeció al día siguiente a TVE y a sus todavía compañeros todos los años que ha pasado en la corporación pública. Y ahora, ha sido Piqueras quien ha hablado.

El todavía rostro de 'Informativos Telecinco' pondrá fin a más de 50 años de trabajo en los medios de comunicación, estando los últimos 17 en Mediaset. En unas declaraciones a la revista Pronto, Piqueras asegura que esta es una decisión que "tomó hace tiempo" y que comunicó a la empresa en el mes de mayo, lo que vendría a confirmar las palabras del comunicado que emitió Mediaset España.

Respecto a cuando abandonará su puesto, Pedro lo tiene claro y confirma los rumores: "En diciembre me marcharé". Por tanto, al presentador le quedan apenas unas semanas al frente del informativo que ha presentado durante más de una década.

Sobre su sustituto, Carlos Franganillo, también ha tenido tiempo de hablar: "Carlos Franganillo, mi sustituto, es un periodista estupendo. En cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado".

Finalmente, Pedro Piqueras reconoce que "dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia".