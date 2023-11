Vuelve Chenoa, la fuerte de OT

Chenoa (Mar del Plata, 1975) vuelve a casa con su gente y no es porque se acerque la Navidad. Así definió la cantante reincorporarse a 'Operación Triunfo', ahora en la plataforma de pago Amazon Prime Video, convertida en su presentadora, con el traje de chaqueta blanco de las grandes ocasiones en su debut el lunes pasado y el número 89 brillando en la solapa, el mismo con el que superó hace ya 22 años el cásting que la hizo famosa. “Se cierra un círculo”, dijo, emocionada, antes de cruzar la pasarela.

De aquella Chenoa seleccionada para participar en OT con 26 años, contrapunto de la frágil Rosa que ganó la primera edición del concurso en 2001, se criticó que era prepotente, borde y poco dada a encajar las críticas. No se acababa de entender entonces que una mujer pudiera ser fuerte, ha reflexionado ella en sus últimas entrevistas: en medio de una exposición pública brutal, alternaba la reafirmación de su carácter -“yo soy así”, solía repetir por entonces- con fallidos propósitos de enmienda.

Actuaciones en el casino

Mallorquina de adopción, como reivindicó con su memorable versión de 'La Balanguera', estaba acostumbrada a sacarse las castañas del fuego desde muy joven. Antes de OT, alternaba su trabajo como educadora infantil con actuaciones en el Casino de Palma por las noches, repartiendo descuentos entre los padres de sus alumnos para que fuesen a verla. Un año antes de presentarse al concurso le detectaron un cáncer de útero durante una citología rutinaria, según dio a conocer el año pasado. En principio no reveló su enfermedad ni siquiera a su madre, que se enteró por casualidad, y acudía sola a las consultas. “Tengo una familia, pero cuando somos pocos no quieres preocupar al de al lado porque tiene suficiente con lo suyo”, declaró en 'Hola!'. Conocida es su mala relación con su padre biológico, José Carlos Corradini, de quien su madre se separó cuando ella apenas tenía un año, marchándose de Buenos Aires y llevándose consigo a sus dos hijos. Aunque nunca ha convivido con ella, periódicamente Corradini reaparece, afeando a la cantante que no solucione su precaria situación económica.

La aparente fortaleza de Chenoa solo se quebró durante su ruptura con David Bisbal, cuya relación se fraguó durante 'Operación Triunfo' y fue indisimulable durante aquella encendida interpretación que ambos hicieron de ‘Escondidos’. Al trascender la relación del cantante en 2004 con Elena Tablada, una destrozada Chenoa salió a pedir respeto a los periodistas que se agolpaban en su puerta sollozando en chándal. Aunque con el paso de los años ha tirado de humor para comentar el momento –lo peor a su juicio eran los pelos- e incluso lanzó una línea de línea de prendas deportivas con frases como “yo, en chándal, no salgo más” junto a Lovers.tv, las imágenes le han perseguido a lo largo de toda su carrera.

Poco antes de estrenarse como presentadora de OT, trascendía su separación del urólogo Miguel Sánchez Encinas, con quien se casó en junio de 2022. Aunque se ha publicado que los infructuosos intentos de tener hijos de la pareja recurriendo a técnicas in vitro han acabado por erosionar la relación, Chenoa asegura que es lo intenso de las agendas de ambos lo que les ha distanciado. A finales de mes, saldrá un nuevo single de la cantante, después de cuatro años. Chenoa piensa continuar alternando temas bailongos como 'Cuando tú vas' o 'En tu cruz me clavaste' con su faceta televisiva, que antes de OT fogueó en 'Tu cara me suena'. Una semana más volveremos a verla en 'Operación Triunfo': a juzgar por su aspecto, nadie diría que han pasado más de dos décadas desde que se estrenara.