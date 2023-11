Joaquín Torres ha roto su vínculo como colaborador con 'Espejo Público'. El arquitecto ha explotado este jueves contra el programa matinal de Antena 3 después de que rectificasen una información que dieron el día anterior sobre la "compra" de seguidores en la que se le aludía: "Cuando el titular pone 'perfiles comprados' escrito en grande, que habléis ahora de perfiles que no están usados es como de risa, burlarse del espectador y de nosotros".

"Jugar con un perfil profesional como el mío… Yo me dedico a la arquitectura. Se os llena la boca a todos los comentaristas diciendo que lo política se ha llenado de profesionales de la política. Pues la televisión se ha llenado de personajes que se dedican a la televisión y que no tienen otro oficio ni beneficio. Más que venir aquí a hablar de los demás. De repente, viene un profesional ajena a todo esto y se le vapulea", continuó Torres.

El arquitecto aseguró muy indignado que le "perjudica que se me compare" con Carmen Lomana o Gloria Camila: "Para defenderme ayer, no sé quién dijo que, claro, con la edad de Carmen Lomana y de Joaquín Torres, pues pueden tener en desuso… ¿La edad? ¿La edad es una justificación para tener más o menos seguidores comprados o falsos? ¿Pero esto qué es?".

"Me he prestado a una palangana y tal por me fiaba de la dirección, pero esto es abusivo. De tal manera que, obviamente, soy yo el que tiene que tomar medidas. Estaba más que advertido. Esto es hacer espectáculo de los colaboradores y asumo que con él, con Rubén (Amón), no lo vais a hacer, pero conmigo tampoco", sentenció Torres previamente a que se marchase del plató de 'Espejo Público'.

"Me duele que digas esto”, le contestó una Susanna Griso un tanto sorprendida por sus palabras. "¿El qué te duele? A ti te he protegido y te he dejado al margen de esta polémica", le replicó Joaquín Torres.. "Me duele que te haya afectado, no por mí", le aclaró la presentadora.

Posteriormente a su marcha del plató, Torres publicó un comunicado en forma de story en su cuenta de Instagram en el que volvió a arremeter contra el programa: "Me voy de 'Espejo público' por dar información falsa sobre mi perfil".

"Me voy por no confiar ya en su dirección y no confiar en la veracidad de lo que se dice y se hace", aseguró el arquitecto en este texto, añadiendo que le "hacía especial 'ilusión' aportar mi granito de arena en el nuevo enfoque" del espacio matinal de Antena 3 a pesar de la opinión de mucha gente que le quería.

Torres también hizo una mención muy directa a Alberto Díaz, director de 'Espejo Público', en otro párrafo de dicho comunicado: "Si el nuevo rumbo de la dirección es reproducir la dirección de su antiguo programa y crear espectáculo a través del conflicto de sus colaboradores, va a ser que conmigo no".

"Ellos juegan con el poder que les da una cámara. Ellos juegan con la audiencia y se han olvidado de lo que es la verdad. Buscan espectáculo a costa de todo y de todos. Mi más profundo rechazo a este tipo de televisión", finalizó Joaquín Torres.