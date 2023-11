Agoney también se ha convertido en uno de los protagonistas del primer día de la Academia de 'OT 2023' por Suzete. La concursante del talent musical mencionó al artista tinerfeño al recordar una anécdota con él en la charla que tuvieron con Chenoa en la tarde de este martes.

Suzete explicó que estaba en la caja de la tienda en la que trabajaba cuando vio a entrar a Agoney, al que quiso contarle que se iba a presentar al casting de esta edición del formato de Gestmusic en Prime Video.

La reacción de Agoney a estas palabras de Suzete fue preguntarle cuántos años tenía y, una vez que supo su edad, lanzarle una premonición que finalmente se ha cumplido: "Me dijo 'Vas a entrar'".

Que alegría verla ahí. Me lo contó con tanta emoción y determinación que no había que ser muy brujo para saber su destino🤍 https://t.co/gJUBanIBym — Agoney (@Agoney) November 21, 2023

"No me dijo nada. Compró lo que tuvo que comprar, me chocó la mano y se fue", narró la concursante, desvelando que también se preguntó retóricamente qué tenía que ver su edad con que la iban a seleccionar para entrar en la Academia de 'OT 2023'.

Solo minutos después de que Suzete contase esta anécdota, Agoney escribió un tuit en su cuenta oficial de Twitter (ahora X) en el que citó el vídeo de este momento: "Qué alegría verla ahí. Me lo contó con tanta emoción y determinación que no había que ser muy brujo para saber su destino".