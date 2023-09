La televisión vivió un prime time repleto de Ana Obregón el pasado miércoles y jueves. La bióloga estuvo simultaneamente en Telecinco, en el estreno de 'El musical de tu vida', y en el homenaje a Julio Iglesias que 'Lazos de sangre' preparó para TVE. Por otro lado, el jueves fue la madrina del estreno de la segunda temporada de 'Joaquín, el novato'.

Tras una pequeña presentación, Joaquín Sánchez preguntó a la celebrity acerca de lo sucedido desde que saltó la noticia del nacimiento de Ana Sandra. "Ha flipado todo el mundo, pero te voy a decir una cosa: Anita fue deseada por mi hijo dos semanas antes de que nos dejara. Casi no podía ni escribir. Esa era su última voluntad, sólo lo sabíamos Alessandro y yo", comenzó diciendo.

"Aless era muy niñero y me decía que quería tener cinco hijos. Quería familia numerosa y es lo que me pidió. ¿Y qué quieres que te diga? Cumplir su deseo es lo que me ha perdonado la vida cada día". El exfutbolista quiso saber si le surgieron dudas sobre si debía hacer realidad la petición de su hijo: "Había dos soluciones: quitarme la vida o cumplir su deseo", sentenció.

Ana Obregón justificó sus actos alegando que la gestación subrogada está permitida en muchos países y lanzó un importante mensaje: "No hay nadie en el mundo que me vaya a quitar el derecho de Anita a vivir. Tenía muchísimo amor que dar a mi hijo y me lo han robado".

"Es mi hija legítima y genéticamente es mi nieta. No es un capricho. Creo que aquí se ha liado parda, pero bueno, mejor. Cuando tienes que enterra a un hijo, ¿crees que hay una crítica que te hace más dolor? Las mujeres podemos hacer con nuestra vida lo que nos dé la real gana", dijo contundentemente la actriz.

Sobre la relación distante entre Alessandro Lequio y Ana Sandra, la también presentadora ha sido rotunda: "Alessandro ha estado muy unido a mí por Aless en este duelo de los dos. Él lo lleva de una forma y yo de otra, y siempre estaremos junto por nuestro hijo. Él tiene su familia, pero Anita es su familia también", aseguró dando por zanjada la parte de la entrevista.