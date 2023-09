Juanito dejó anonadados a muchos espectadores de 'First Dates' con su historia personal. Este costurero de La Línea de la Concepción (Cádiz) desvelo que no dijo abiertamente su orientación sexual hasta que no pudo evitarlo más después de ser padre de dos hijos: "Yo tengo de todo".

"Me casé con una mujer, estuve 20 años; después me casé de segundas, con un chico, estuve diez años... Ser mariquita no es el sarampión, cariño. No te levantas un día con las pintitas en la cara. Tú sabes lo que eres y lo que no eres", afirmó en sus primeros minutos en el programa de Cuatro.

Instantes después, Juanito también impactó a Carlos Sobera después de que le contase con qué persona salió públicamente del armario. "Él era mi cuñado", aseguró, especificando que se trataba del marido de la hermana de su mujer ante la incredulidad del presentador: "Os habéis quedado muertas".

Instantes después, Juanito supo que iba a conocer a Mario, un cantante almeriense de unos 50 años, que atravesó las puertas del restaurante de 'First Dates' acompañado con su guitarra: "Soy una persona abierta".

En su primera toma de contacto, al gaditano le gustó, ya que había entrado con mucha energía, aunque no su pelo rubio no le convenciese: "Me gusta la gente morena con los ojos oscuros. Este los tenía claros, pero no pasa nada. Se puede poner unas lentillas".

Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, la verdad que ambos descubrieron que la música era el punto que más en común tenían. Es más, Juanito le dijo a Mario que su devoción era Isabel Pantoja y Rocío Jurado, desvelándole su gran sueño: "Ir a Cantora y coger margaritas con Agustín".

En los últimos minutos de la velada, la falta de conexión entre ambos fue determinante en 'La decisión final'. Juanito mostró su interés por tener una segunda cita con Mario pero, en cambio, él prefirió mantener una amistad.