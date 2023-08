'Así es la vida' abordó entre sus contenidos de este miércoles, 2 de agosto, la alerta en España por una plaga de mosca negra que afecta a determinadas zonas del país. La propia Sandra Barneda reveló ante los espectadores que, el año pasado, sufrió en primera persona la mordedura de este insecto, la cual puede llevar incluso a la hospitalización de los afectados por la misma.

"Pues yo os tengo que decir que a mí el año pasado me picó la mosca negra en Madrid", comentó a la vuelta de un vídeo que alertaba sobre esta situación. La presentadora reveló que, en un primer momento, pensó que le había picado una araña: "Tenía como un cardenal y no se me curaba".

Por este motivo, Barneda decidió acudir a urgencias para poder recibir un diagnóstico: "Me dijeron que me había picado la mosca negra". "Tardó semanas en irse, pero en cuanto me dieron la crema con antibiótico, me fue bajando la inflamación", explicó la conductora del magacín vespertino de Telecinco.

Más adelante, conectó en directo con el doctor Darío Fernández para que diera más detalles sobre los peligros de la mordedura de la mosca negra: "Hay que tenerla muy en cuenta, porque aunque habita en los márgenes de los ríos, es muy activa". "Es gregaria. Tuviste suerte porque te picó una, pero pueden picarte varias", le dijo a Barneda.

El médico explicó que la mosca negra es capaz de morder debido a que cuenta con unas mandíbulas "perfectamente dotadas" para, precisamente, llevar a cabo esa acción. "Por eso duele tanto (...) cuando muerde se ancla en la piel y segrega una sustancia que es anestesiante. Cuando llegas a casa empiezas a notar el dolor y la hinchazón", compartió en 'Así es la vida'.