La crítica de Monegal: Chiripa en el billar, la carambola Waterloo

Ha sido una noche muy entretenida. El seguimiento televisivo de la jornada electoral nos ha deparado una tensión periodística francamente disfrutable. Ha sido particularmente interesante comprobar una vez más que en el imperio Atresmedia, sus dos cadenas principales mantienen su pintoresca divergencia en su mirada política.

El resumen final, rozando ya la madrugada, de Vicente Vallés en A3 TV, y el de Antonio García Ferreras en La Sexta, nos deparó un sabrosísimo contraste televisivo. Vallés resumió lo sucedido en la larga tarde-noche del recuento electoral advirtiendo que Feijóo había sido el ganador de las elecciones y que el líder del PP se tomaba muy "en serio" formar Gobierno. Un poco más tarde, esa misma madrugada, Ferreras nos resumía lo sucedido diciendo que era Pedro Sánchez el único que podía ser presidente del Gobierno. O sea, para La Sexta el hombre era Sánchez, y para A-3 era Feijóo. Es muy curiosa, y analizable, esta distinta manera de mirar que hay dentro de este imperio televisivo.

Dado que ahora resulta que toda la aritmética de Sánchez pasa, como mínimo, por la abstención de Junts, he seguido con atención el ‘Telenotícies migdía’ (TV-3). Señalaban efectivamente, el asunto, con rótulos que decían ‘Junts tiene la clave de la investidura', y ‘Junts quiere hablar de Estado a Estado’. Pero Puigdemont solo aparecía en imágenes de archivo. Ni una conexión con Waterloo. Me ha sorprendido. Ahora que todo el circo político coincide en que Puigdemont, por pura carambola, es decisivo, y hasta Pilar Rahola advertía esta tarde en ‘Todo es mentira’ (Cuatro), con satisfacción "En estos momentos la capital de España es Waterloo". me ha sorprendido, repito, que en TV-3 no le hayan dado pista. A mi juicio esta vez una conexión con Puigdemont era oportuna. Quién sabe, quizá esta noche en el ‘TN vespre’, o en el ‘Més 324’, programa que todo lo belga le subyuga.

La palabra chiripa es un término muy usado en el billar, cuando sale una carambola de pura casualidad, sin haberla pretendido. La chiripa es patrimonio de los billaristas aprendices. Criaturas poco avezadas en el arte del billar, que de pronto sorprenden porque en una competición que tienen perdida les sale sin querer una carambola magnífica. Con una carambola de chiripa no se consigue casi nunca ganar la partida. Pero se logra llamar la atención un ratito.