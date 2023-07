Pedro Sánchez reprocha a Ferreras su entrevista a Feijóo: "Usted no se lo dijo"

Pedro Sánchez se ha mostrado muy claro con Antonio García Ferreras en laSexta. Después del debate a 3 en RTVE, el presidente del Gobierno visitó este jueves el plató de 'Al rojo vivo', haciendole un reproche al periodista por un asunto relacionado con la entrevista que le hizo a Alberto Núñez Feijóo el día anterior.

Para ser más exacto, este momento tuvo lugar cuando Sánchez dijo que le llamó la atención que Feijóo no aclarase si iba a revalorizar las pensiones conforme al IPC. Al instante, Ferreras le contestó que Juan Bravo, vicesecretario general PP, aseguró en otra entrevista que sí lo harían.

La respuesta de Ferreras no contentó al candidato socialista, que le reprochó directamente al periodista por este tema: "Yo al señor Feijóo no se lo escuché, Antonio. Usted ayer no se lo dijo... Y como venimos del precedente de TVE en la que ha dicho que ellos siempre han revalorizado las pensiones y, luego, le han pillado con el carrito del helado, si me permite esta expresión coloquial... A ver, ahí están los hechos".

El reproche a Pedro Sánchez a Antonio García Ferreras por una pregunta que no le hizo a Alberto Núñez Feijóo en #AlRojoVivo pic.twitter.com/WJcQCw7xR5 — Televisivos (@televisivos) 20 de julio de 2023

"Los hechos están en que ellos (PP) no siempre han revalorizado las pensiones cuando han estado en el Gobierno y, en la oposición, han votado sistemáticamente en contra", añadió Pedro Sánchez en el plató de 'Al rojo vivo'.