Aitor Albizua ha vivido un momento algo surrealista y lamentable en uno de sus viajes. El presentador de 'El Comodín de La 1' ha narrado cómo le han robado varios paquetes de jamón ibérico loncheado que tenía en una maleta que le abrieron después de facturarla en un vuelo Madrid y Bilbao, según ha denunciado en un hilo viral en su cuenta de Twitter.

"En mi familia solemos veranear en Huelva y aprovechamos el viaje para comprar jamón del bueno. Se corta, se envasa y se reparte entre la familia. Este año mi madre me dio 3 paquetitos de jamón. 150 gramos aprox. en cada uno de ellos. Buenísimo. Tenía que volar de Bilbao a Madrid así que al hacer la maleta metí dos sobres de jamón en la maleta y uno en la mochila. En la ranura del portátil. Y facturé la maleta de mano con el servicio gratuito de facturación para que las cabinas no vayan tan petadas", empezó explicando el comunicador.

✈️Esta es la historia del ROBO DE DOS PAQUETES DE JAMÓN ibérico de bellota que iban en el interior de una maleta facturada en un vuelo de @Iberia de Bilbao a Madrid 🥴



(NECESITO HILO)⬇️ pic.twitter.com/ytz63Lv1eG — Aitor Albizua (@aitoralbizua) 19 de julio de 2023

Después del retraso que tuvo el vuelo y tras esperar 40 minutos en la cinta de la T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, Albizua se llevó una sorpresa mayúscula al ver aparecer su maleta abierta y sin los paquetes de jamón que le había dado su familia: "Con el código metido. Sí, era uno muy fácil. Fallo mío. Y con todas las cremalleras del interior abiertas. Me quedé en shock. No sabía qué hacer hasta que otra pasajera (muy amable) me dijo que me acercara al mostrador de Iberia para reclamar".

"Ya no es, evidentemente, por los dos paquetes de jamón. La movida es sentirte tan vulnerable y desprotegido porque alguien abra tu maleta, hurgue en tus cosas y decida lo que se lleva. En este caso dos paquetes de jamón de jabugo. Una desconfianza de la leche", continuó Albizua.

Además de hacer la reclamación correspondiente, Aitor Albizua también denunció los hechos en la comisaría de la Guardía Civil del aerodromo madrileño: "Para eso tuve que volver a pasar el control de seguridad de la T4 y ahí ya poner la denuncia. En el control de seguridad me tocó el control aleatorio de explosivos y drogas. ¡Casualidad!".

"Denuncia puesta y según los agentes que me atendieron: “Hice bien en poner la denuncia porque sino no se investiga nada”, “esto pasa más de lo que se cree” (no lo del jamón, sí abrir las maletas), y evidentemente a alguno/a “le has solucionado la cena”. ¡Qué aproveche!", continuó explicando el presentador, que también mostró la reacción de su madre a lo sucedido: "Joder. ¿Solo el jamón?".