Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, 'La vida sin filtros'. Testimonios y relatos de conflictos vecinales serán el eje de esta nueva entrega. Uno de ellos será el de Eva, una mujer cuya hermana fue atropellada mortalmente por un vecino, que se encuentra actualmente en libertad y con quien su familia se cruza a diario en el edificio. Junto a ella, Cristina Tárrega desgrana los motivos que han llevado a los protagonistas a este dramático desenlace; y recoge las declaraciones de diversas personas de la localidad que conocen de cerca el caso. En esta edición, 'La vida sin filtros' contará con las intervenciones de Alessandro Lequio; Falete, cantante de flamenco y copla; el diseñador Eduardo Navarrete; Iván González; María Velasco, psiquiatra y escritora; y el abogado Gustavo Larraz, uno de los grandes impulsores para la implantación de la Ley del Jurado en España y juez en el court show 'De buenas ley' en Telecinco.

Antena 3 apuesta, a partir de las 22:10 horas, por la gran final de 'La Voz Kids'. Ocho talents han llegado hasta esta gala y ahora será el público el que decida quién se hace con el preciado trofeo del programa. En una noche cargada de emociones, 'La Voz Kids' elegirá al que será el próximo ganador del talent show. Los talent finalistas tendrán la oportunidad de cantar con los coaches y los asesores de la edición, que regresarán en esta última gala para apoyar a los jóvenes. Dani Fernández volverá a acompañar a Aitana y sus talents, Rayden estará junto a Sebastián Yatra, Mari de Chambao cantará junto a Rosario a sus elegidos y Rosa López irá de la mano de David Bisbal. Además, la final contará con la presencia de Pablo López. El cantante, que fue el sustituto de David Bisbal en las primeras audiciones del programa, se subirá al escenario para cantar pequeños fragmentos de sus canciones con los jóvenes.

Jennifer López y Ralph Fiennes, protagonistas en La 1

La 1 emite, a partir de las 22:05 horas, la película 'Sucedió en Manhattan'. La trama de esta película gira en torno a Marisa Ventura (Jennifer Lopez), una joven madre soltera que trabaja como empleada de limpieza en un lujoso hotel de Manhattan. Tanto ella como su hijo pequeño disfrutan de un buen nivel de vida gracias a este trabajo. Un día, una mujer que se hospeda en el hotel le pide a Marisa que devuelva varias prendas de diseño por ella. Al terminar su jornada, Marisa, dispuesta a devolver todos los trajes, se cruza con Christopher Marshall (Ralph Fiennes), un gentil y engalanado político aspirante a senador que, además, es el soltero más deseado de todo Manhattan. Marshall confunde a la protagonista con una chica de la alta sociedad y decide invitarle a una cita. Marisa acepta, pero cuando él descubre su verdadera identidad, sus diferencias amenazan con separarlos ¿pueden dos personas de dos universos tan distintos vivir felices para siempre?

Kristen Stewart y Vincent Cassel, bajo el mar en Cuatro

Desde las 22:00 horas, Cuatro apuesta por el cine con 'Underwater'. Algo se ha despertado a 11 kilómetros bajo la superficie del mar. La tripulación de la expedición minera Kepler ya tenía asumido que su misión iba a plantear ciertas dificultades: treinta días confinados en los estrechos pasillos y las superpobladas cabinas de una plataforma submarina construida para soportar las enormes presiones de las perforaciones que se realizan en el fondo del mar. Pero el infierno se desata después de un devastador terremoto. Las alarmas se disparan cuando torrentes de agua destruyen y anegan la estructura de hormigón armado; su fuerza es inimaginable y hace pedazos la estructura en cuestión de segundos. Gracias a su mente rápida y a su ingenio, la ingeniera eléctrica Norah Price logra salvarse y evitar un desastre inminente, pero a un precio altísimo. No consigue enviar un mensaje de socorro y con su submarino de salvamento destruido, todo parece haberse confabulado contra Norah y los escasos supervivientes. Ella y el resto del equipo no tienen muchas opciones. Su única oportunidad de sobrevivir consiste en caminar por el lecho marino para llegar a una plataforma lejana y abandonada, llamada Roebuck, con la esperanza de que su equipo de comunicación siga funcionando, o que haya suficientes cápsulas de salvamento que puedan llevarles a su destino. Pero su peligroso viaje se vuelve aún más arriesgado cuando empiezan a sospechar que no están solos bajo las olas. Algo les sigue de cerca, listo para atacar en cualquier momento. Atrapados en un peligroso juego del gato y el ratón con un misterioso depredador, Norah y los demás están atrapados y deben armarse de valor si quieren llegar a la superficie con vida.

Además, desde las 21:45 horas laSexta se pone divulgativa con 'laSexta Xplica!'. José Yélamo entrevista a Borja Sémper, coincidiendo con el arranque de la campaña electoral. El portavoz de campaña del Partido Popular responde a todas las preguntas del presentador y de cuatro periodistas. A continuación, el programa analiza todas las claves que pueden decantar al ganador de las elecciones generales en estas dos semanas que restan para abrir las urnas. Además, la grada de Xplicadores se centra en el consumo, el verano y da consejos para intentar no volver sin dinero ni ahorros.