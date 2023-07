El paso de Fefi por 'First dates' no ha sido precisamente sencillo. La soltero no pudo contener su tristeza rompiendo a llorar en varias partes del programa hasta llegar a la decisión final. De hecho, Carlos Sobera tampoco estuvo muy acertado durante la entrevista inicial

La peluquera acudía al 'dating show' en busca de un compañero de vida. Según pudo relatar, su experiencia vital no ha sido precisamente sencilla, siendo un punto inflexión su visita al programa de Cuatro. Carlos Sobera arrancó su visita con la tradicional entrevista para conocer los gustos de la soltera. Este preciso instante, fue cuando Fefi se derrumbó: "Yo ya tengo ganas de vivir un poquito. Salir, disfrutar, vivir... Vivir, que hace muchos años que no". La soltera no pudo contener las lágrimas ante la atenta mirada del presentador. La herida no quedó en este delicado momento. La peluquera admitió sentirse realmente sola culpando al mundo laboral y su primera pareja como causantes de esta sensación. La cita que el programa presentado por Carlos Sobera le propuso no tuvo un final feliz. El soltero no dudó en criticar el poco recorrido de Fefi: "Esta mujer no tiene vida, no tiene nada que contar. Ambos decidieron no tener un segundo encuentro al ser totalmente incompatibles.