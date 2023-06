Los pactos y sus respectivas negociaciones tras las elecciones municipales y autonómicas también ha originado una llamativa publicación de Anabel Alonso. La actriz ha colgado un post en su cuenta oficial de Twitter en la que reconoce un error por su parte por lo que expresó sobre María Guardiola, candidata del PP para la presidencia de Extremadura, antes de su cambio de opinión sobre su posible alianza con Vox.

"He borrado este tuit. Pero me voy a guardar el pantallazo para no volver a cometer el mismo error", aseguró la cómica, añadiendo la imagen de esta publicación ya borrada.

He borrado este tuit.

Pero me voy a guardar el pantallazo para no volver a cometer el mismo error. pic.twitter.com/jnOp1hAA7W — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) 26 de junio de 2023

En ese tuit capturado y ya borrado, Alonso comentaba unas declaraciones que Guardiola realizó después de que PP y VOX no llegasen a un acuerdo para la la mesa de la Asamble de Extremadura, que finalmente se constituyó con una mayoría de izquierdas: "No iré con quiénes niegan la violencia de género".

"Honestidad brutal. Esta mujer es digna de admiración. Y si se repiten las elecciones, espero que salga elegida", afirmó la actriz y protagonista de 'Amar es para siempre' en esta publicación eliminada.