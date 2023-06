La décima edición de ‘Tu cara me suena’ regresa esta noche a Antena 3 (22:10 horas). En la gala de este viernes, Alfred García imitará a Maneskin con la canción ‘Beggin’; Agustín Jiménez a Marujita Díaz con ‘El beso’. Gloria Trevi actuará este viernes junto a Josie, para imitar a Guayanaa cantando ‘Nos volvimos locos’; Miriam Rodríguez será Anastacia interpretando ‘One day in your life’; Susi Caramelo se convertirá en Paquita la del Barrio ‘Tres veces te engañé’ y Anne Igartiburu de F. R. David interpretando ‘Words’. También este viernes visitará el programa Ptazeta, que ayudará a Merche a perfeccionar su imitación interpretando “Mami”. Andrea Guasch imitará a Carpenters interpretando el tema ‘(They long to be) Close to you’ y Jadel será Raw Alejandro cantando ‘Desenfocao’.

Por su parte, una nueva entrega del ‘Deluxe’ será la apuesta de Telecinco (22:00 horas). El programa presentado por María Patiño recibe en su plató a Kiko Hernández, que hablará de su relación sentimental con Fran Antón tras su declaración en ‘Sálvame’. Cameron Díaz, Drew Barrymore y Luci Liu, protagonistas en La 1 La 1 de TVE emite esta noche un nuevo pase de ‘Los ángeles de Charlie’ (22:05 horas). Siempre han proporcionado servicios de seguridad e investigación a clientes privados, y ahora la Agencia Townsend se ha expandido internacionalmente con las mujeres más inteligentes, valientes y mejor entrenadas a lo largo y ancho del planeta –varios equipos de Ángeles guiados por otros tantos Bosleys llevando a cabo los trabajos más duros por todo el mundo. Cuando un joven ingeniero de sistemas llama la atención sobre una peligrosa tecnología, los Ángeles son llamados a la acción, arriesgando sus vidas por protegernos a todos. 'The Rock' y Zac Efron comparten estrellato en Cuatro Cuatro programa esta noche (22:00 horas) un nuevo pase de 'Baywatch: Los Vigilantes De La Playa'. La cinta narra la historia del esforzado socorrista Mitch Buchannon (Johnson) y su choque de carácter con un bravucón socorrista novato (Efron). Juntos, descubren una trama delictiva local que amenaza el futuro de la Bahía. ‘Equipo de investigación’ ocupa el prime time de laSexta (22:30 horas). En esta ocasión, el programa presentado por Gloria Serra estrena ‘Los secretos de la sal’, comprobando si la industria alimentaria está haciendo caso de la recomendación de la OMS: reducir la sal un 30%, en un plazo máximo de 2 años. Los productos bajos en sal se encarecen, pero la versión gourmet del condimento también: está de moda.