'La promesa' cruzar el ecuador de junio gozando de muy buena salud en La 1 de TVE. Esta semana que cubre del 12 al 16 de junio, la serie diaria de la cadena pública contará con cinco capítulos en los que se seguirán avanzando en las diversas tramas de sus distintos personajes. Detallamos a continuación el avance de los próximos episodios de 'La promesa'.

Capítulo 115 (Lunes 12 de junio)

Blanca decide abandonar La Promesa y embarcarse en otro de sus viajes, pero antes tiene algo importante que decirle a Manuel… y algo no menos importante que decirle a Jana. Los empeños de Catalina en dirigir la hacienda desde la sombra chocan de lleno con las reservas de todos ante las iniciativas de una mujer. Catalina decide plantarse con todas las consecuencias. Jana y Lope ven con suspicacia la conducta de María Fernández: hay algo raro debajo de ese afán de hacer regalos a todos sin razón aparente, y sus dos amigos empiezan a temer por ella. La convicción de Cruz de que Lorenzo y Elisa son amantes (una convicción inducida sin ella saberlo por los propios amantes) choca de lleno con la incredulidad de Alonso al respecto. Como cada vez que hay que embarrarse hasta la cintura, Petra ofrece de inmediato su ayuda a la marquesa: las dos están dispuestas a demostrar como sea que Cruz está en lo cierto.

Capítulo 116 (Martes 13 de junio)

Lope descubre a María Fernández intentando marcharse de La Promesa a escondidas. El cocinero le pide que al menos se despida de sus compañeros, que la quieren con toda su alma. Otro que parece dispuesto a abandonar el palacio es Gregorio. Pía comienza a sentir en sus carnes lo que implica el matrimonio: que su marido decida por ella también. Ante la insistencia de Curro, Jana le cuenta sus sospechas de que el barón de Linaja no era su abuelo, sino su padre. Simona y Candela anuncian su reconciliación al resto del servicio y, por fin, recuperan la amistad tan verdadera que tenían. Pero las cocineras no son las únicas que vuelven a su buena sintonía: Jana vuela de nuevo con Manuel… y Jimena está a punto de sorprenderlos en un momento íntimo. Y Cruz, por fin, tiene una oportunidad única para cazar a Lorenzo y la baronesa de Grazalema in fraganti: Petra los ha escuchado quedar en su habitación. Es el momento de que la marquesa pueda demostrarles a todos que su cuñado y Elisa están conspirando contra ella.

Capítulo 117 (Miércoles 14 de junio)

El marqués tiene que tranquilizar a su esposa Cruz que estaba tratando de estrangular a la baronesa de Grazalema. Todos están consternados por el suceso. Sin embargo, la marquesa afirma convencida de que vio entrar a Lorenzo en la habitación y que los dos están compinchados. Manuel habla claro con Jimena y le pide que no trate de que sean el matrimonio perfecto y enamorado que ella sueña. Tal vez deban conformarse con aprender a convivir sin discusiones. Pero Manuel sabe que tiene que cumplir unas obligaciones como esposo. Por mucho que le duela, habla con Jana y le dice que debe hacer lo correcto, aunque eso suponga renunciar a su amor. María Fernández le confiesa a Jana que estuvo a punto de marcharse de La Promesa sin despedirse de nadie. Ésta le afea el gesto y le pregunta el motivo de que sienta esa necesidad de escapar. Lope, aleccionado por Mauro, decide sincerar por fin sus sentimientos hacia María. Pero justo cuando va a declarar su amor por la doncella, alguien les interrumpe de improviso…

Capítulo 118 (Jueves 15 de junio)

Salvador ha regresado de la guerra, agotado, en los huesos, pero vivo. María vive con desconcierto su vuelta, sin saber cómo asumir la situación. Mientras Jana sigue dolida porque Manuel ha decidido apostar por su matrimonio, y se promete a sí misma encontrar la forma de olvidarse de él. Gregorio anda molesto porque se difundiera entre los criados la noticia del ataque de Cruz a la Baronesa. Y también porque Rómulo se le ha tomado la libertad de pedir al marqués que readmita a Salvador como lacayo. Curro presiona a Simona para que le confiese lo que sabe de su madre. La cocinera acaba hablándole de Dolores, pero Curro no puede soportar la verdad, que es hijo de una doncella. Curro le exige a Jana que no vuelva a hablarle de su pasado. Catalina, harta de que no le dejen hacer nada, decide irse de la Promesa y su padre acepta. La Baronesa decide poner una denuncia contra Cruz por intento de asesinato.

Capítulo 119 (Viernes 16 de junio)

Alonso consigue que la Baronesa recule en su decisión de denunciar a Cruz, pero ésta a cambio exige que la marquesa sea ingresada en una casa de reposo. Algo que Cruz, por supuesto, no está dispuesta a aceptar. Todos tratan de animar a un Salvador devastado por la experiencia en el frente. Mientras, María Fernández transmite a Jana sus dudas sobre su relación. Gregorio apremia a Pía a que tome una decisión con respecto a su fututo juntos, pero la pobre sigue atormentada por sus misteriosos dolores, que llevan a Jana a pensar, tras consultar en sus libros, que está siendo envenenada. Manuel no encuentra en el hangar la carta de despedida que le escribió a Jana. Esa noche, durante la cena, Jimena sorprende a todos los presentes mostrándola. Y comienza a leerla…