Belén Esteban desea que Jorge Javier Vázquez regrese a 'Sálvame' antes de su final. Así lo ha expresado la colaboradora en un mensaje que le envió al presentador durante la tarde de este miércoles: "El día 23 (de junio) tienes que hacer un esfuerzo. Sé que estás de baja porque no te encuentras bien".

"El día 23 tienes que estar aquí porque yo, todos nuestros compañeros y toda la gente de España te necesitamos. Solo voy a decir una cosa. He hablado contigo en conversaciones privadas que no voy a desvelar en mi vida. Solamente quiero darte las gracias por las cosas tan bonitas que me han dicho en ellas, y no lloro de pena, sino de alegría", dijo la colaboradora.

"'Sálvame' acaba, pero no lloro por eso, porque es verdad que tenemos que descansar y tienen que venir cosas nuevas. Solamente te quiero decir, Jorge, que el día 23 me gustaría que estuvieses a nuestro lado porque te echamos de menos. Y para mí, el mejor presentador que ha habido en Mediaset y en España se llama Jorge Javier Vázquez, y esto va por ti", sentenció Esteban antes de arrancar una gran ovación para él.

El mensaje de Belén Esteban se produce después de que Jorge Javier Vázquez dejase en el aire su regreso a la televisión tras su baja médica en su último post en redes sociales: "Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena".

Más adelante, explicó los motivos de su ausencia en las pantallas, diciendo que "a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero".

Por último, el showman aseguró que "volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana". Así, Vázquez se despide "hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja", dejando en el aire si estará en el último programa de 'Sálvame', pero agradeciendo a sus seguidores porque "valió la pena".