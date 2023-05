Aramís Fuster se ha asignado el mérito de la cancelación de 'Sálvame'. La vidente acudió a 8tv para ser entrevistada en 'La gran contradicción', donde confesó que ella es la responsable de que el programa de Jorge Javier Vázquez terminé el próximo mes de junio.

"¿Has provocado el final de 'Sálvame'?", le preguntó abiertamente la presentadora del formato. "Sí, completamente, presumo de ello", confesó con rotundidad. La máxima autoridad mundial del ocultismo asegura que esto se debe a que incluyó al programa en su libro negro por las faltas de respeto que sufría cuando acudía al plató con algún montaje.

"Al que me ha faltado al respeto, dije: '¿Sí? Vale. Me callo, transijo y cobro'. He cobrado millonadas de 'Sálvame', pero hasta a mí se me llenan los cojones y digo que se ha acabado", justifica la bruja.

Que dice Aramís Fuster que ella ha provocado el final de Sálvame (son sus poderes, se sobreentiende) Jajajaja @salvameoficial 🤣 😜 A esta mujer la falta una patata pa'l kilo #SalvameNoSeToca26M pic.twitter.com/oNysaNTT5A — Désirée Sanz👭🏳️‍🌈♀️🎗💜 (@DesireeSanz) 26 de mayo de 2023

Sin embargo, también apunta a que no le ha resultado fácil: "Me ha costado acabar con 'Sálvame', no te pienses que ha sido fácil. No lo metí en el libro negro el primer día. Esto se lo han ido ganando a pulso".