Lara Álvarez regresó este jueves al plató de 'Supervivientes'. La que fuera presentadora del reality desde Honduras acudió a la gala de anoche para promocionar el estreno de 'Me resbala', que será una de las apuestas de Telecinco para los próximos meses. Pero además, aprovechó su visita para enviarle un mensaje a Laura Madrueño, su sucesora en la isla desde este año.

"Te mando un beso enorme, compañera", comenzó diciéndole Lara a la presentadora desde el estudio de Mediaset: "Qué maravilla, qué bien lo estás haciendo. Qué representación tiene ese equipazo de 180 personas que hacen la familia hondureña". "¡No podían haber encontrado mejor representación que la tuya!", añadió la asturiana.

Unas palabras que Madrueño no dudó en agradecer desde las playas hondureñas: "Gracias, Lara. Piel de gallina por poder saludarte desde aquí, desde tu casa. Ya lo sabes, tienes aquí a toda tu familia y te mandamos toda esta energía de los Cayos para que tengas por delante un programón, que es lo que te mereces".

Después de cerrar la conexión con la isla, Lara reconoció que echa "muchísimo de menos" el programa de supervivencia, en el que había permanecido durante los últimos ocho años. "Es más, déjame decirte algo. En vuestro éxito está mi felicidad. Cada vez que veo lo que estáis cosechando, y más en este momento complicadísimo de la televisión, te digo que lo que hacéis es histórico", aseguró ante Carlos Sobera.

Por otro lado, confesó que le emociona ver el programa desde fuera y que incluso le resulta complicado: "Me cuesta mucho, tengo el corazón dividido. Han sido ocho años y he aprendido mucho de este programa, de ese equipo que es mi familia hondureña". "No podía ser de otra forma, tenía que hablar aquí de mi nuevo proyecto", afirmó la presentadora de 'Me resbala'.