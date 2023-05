Joaquín Prat y Bibiana Fernández han tenido este lunes un tenso momento en 'El programa de Ana Rosa'. El presentador y la tertuliana han vivido un avivado debate al tratar los estilismos de Tamara Falcó e Isabel Presley, tema que ha acabado por los derroteros de la talla y el peso.

"No es nada malo coger peso. Hoy en día se habla constantemente de que la gente joven tiene problemas de salud justamente por obesidad. Y cuando la gente está con sobrepeso y sale en las redes, todos le dan una ovación y a mí, que soy delgada, me dicen que estoy incitando a la anorexia", afirmó Fernández, añadiendo que la gente tiene que estar sana "sea gorda o delgada": "La salud por encima de la estética. La estética es una cuestión de que cada uno elige estar como le dé la gana. ¿Yo me quiero cortar el pescuezo? Me lo corto. ¿Me quiero poner seis tetas? Me las pongo. Ahora bien, hay mujeres que no quieren estética y están estupendas con sus canas y sus arrugas y todo. Y lo mismo pasa con los pesos".

Estas palabras de Bibiana Fernández provocó una instantánea réplica de Joaquín Prat: "Pero por el amor de Dios, hay gente que tiene problemas de tiroides y engorda. Hay gente que se somete a tratamientos de fertilidad y hormonación y engorda. Hay gente que directamente tiene ansiedad por todas las cuestiones que rodean a su vida y esa ansiedad la combaten comiendo".

"Bajo ese paraguas se mete todo el mundo. ¿Tú has visto en África mucha gente gorda?", le contestó la actriz y vedette al presentador, que le contestó: "Yo no estoy metiendo a todo el mundo". "Pues entonces. Yo te estoy haciendo una pregunta para que lo entiendas", le recalcó Bibiana a Prat, que explicó sus palabras: "Yo lo que estoy diciendo es para que tengamos un poquito de amplitud de miras".

"Bueno, yo de amplia me salgo. Y te hago la pregunta otra vez: ¿tú has visto en África, donde concretamente hay muchos problemas por desnutrición, a mucha gente gorda que no sean los dictadores? Ninguna", añadió Fernández.

Después de que Patricia Pardo intentase apaciguar el tono del debate, Bibiana Fernández afirmó que había que "tener mucho respeto y el derecho a elegir una vida": "Yo elegiría otra vida para ser gorda porque paso mucha hambre y me gustaría comer muchas cosas de las que me privo. Pero es una elección personal".

Por su parte, ante estas nuevas palabras, Prat le recordó a Fernández que hay personas que "no pueden elegir", algo que fue un contestado por la tertuliana asegurando que hay gente "no puede elegir comer tampoco", argumento por el que intentó pararle los pies: "No, no".

"Perdóname, pero yo conozco a mucha gente que está gorda y que casi siempre es por comer. No te digo que alguna no tuviera un problema de tiroides, pero básicamente era por comer. Y antes de llegar a los 120 kilos, se tienen 80 y no se pone remedio y después vamos al balón gástrico. Y puedes hacer regímenes saludables sin tener eso. Yo sé que esto es absolutamente antipopular, pero que hable un médico", dijo la colaboradora. "Uno se puede aproximar al sobrepeso desde distintas circunstancias eh, no desde la voluntad de simplemente dejarte comer lo que te dé la gana, no. Hay otras circunstancias en la vida", le contestó Prat.

"Pero por la mala alimentación. Antes las mujeres estaban en casa, no trabajaban y podían hacer de comer. Hoy en día, trabajan y no tienen el tiempo para dedicarlo a sus hijos", sentenció Bibiana antes de que Prat cortase este tema de raíz: "Bueno, venga va, avanzamos".