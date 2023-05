¿Quién no ha soñado con presentarse a algún concurso televisivo tras acertar varias respuestas? El joven valenciano Adrián Lambies no solo lo soñó, sino que lo cumplió, ya que el pasado viernes se convirtió en concursante del programa 'Pasapalabra' tras eliminar a la veterana Marta Garriga, quien ya había estado durante 30 programas.

La historia de Adrián se remonta a su infancia, cuando veía este concurso en casa de sus abuelos. "Ellos siempre han seguido el programa desde sus inicios. En ese momento, ya me llamaba la atención. Iba creciendo y veía que acertaba", recuerda. Sin embargo, el valenciano nunca había decidido dar un pasó más y presentarse al casting.

En Bachillerato, Adrián se aficionó "de verdad", ya que, cada vez, acertaba más respuestas. "No me decidía porque es un programa muy difícil, que requiere una preparación muy profunda", explica. No obstante, el joven buscaba cómo se preparaban los grandes concursantes para acertar tantas respuestas.

El pasado verano el joven estudiante de Física se reunió para jugar al juego de "Pasapalabra" con su grupo de amigos "El séptimo de caballería". "Me insistieron en que me preparara para presentarme. Me planteé seriamente compaginarlo con los estudios", indica.

Primeras pruebas

Adrián se apuntó al casting. Seis meses después recibió la esperada llamada. Recuerda que se enfrentó a un rosco por teléfono. "Me pilló de sopetón. Empecé a contestar y lo hice muy mal porque fallé preguntas muy tontas", reconoce. El estudiante de Física recalca que ya había asumido que no lo llamarían. No obstante, él seguía viendo el programa y utilizaba una aplicación en la que generaba una base de datos con aquellas palabras que desconocía.

"No me había preparado, pero acepté el reto", explica. Señala que el momento de grabación ha sido "imborrable", ya que ha tenido la ocasión de ver cómo funciona la televisión desde dentro. Durante estos programas, Adrián ha contado con el mago Jandro y el actor Miguel Ángel Muñoz en su equipo.

"Participar en el programa es un momento de motivación y superación personal porque he podido hacer esta carta de presentación sin prepararme completamente", reivindica.

Adrián grababa tres programas al día. "Es imposible jugar como lo haces en casa. Hay muchos factores que lo dificultan, ya que estás rodeado de cuatro famosos, el público, el presentador, el equipo de grabación y piensas en toda la gente que te está viendo desde casa", indica. Para él, las mejores pruebas han sido el rosco final y la prueba musical, aunque "no me sabía ninguna canción".

Preparación

Adrián expone que participar en el programa conlleva una gran preparación. En su caso, juega con ventaja, ya que ha visto durante muchos años "Pasapalabra". "Muchas definiciones se te quedan en el subconsciente. La mejor manera de prepararse es ver los roscos e ir leyendo los diccionarios. En cuanto a las preguntas históricas, hay que leer mucho y muy variado", concluye.