La inminente entrevista de Jesulín de Ubrique en 'Mi casa es la tuya' hizo que Belén Esteban se pronunciase al respecto en 'Sálvame'. La colaboradora fue muy tajante contra el torero al tratar este asunto, así como algunos comentarios que se originaron al respecto: "Había una conversación pendiente desde hace 5 años".

"Hace cinco años que no hablo. La última vez que hablé fue cuando su esposa (María José Campanario) hizo una carta y dio a entender que no era el padre de mi hija cuando yo la llamaba 'La Jose'. Ella no tiene culpa de nada, con todos mis respetos hacia ella, que no la quiero meter", dijo Esteban, añadiendo que está muy contenta de que el diestro se pase por "todas las cadenas de televisión": "Además le va a venir bien a él como persona, pero yo lo único que tengo que decir es que yo a la persona que más quiero le prometí que no iba a hablar".

La tertuliana aseguró que él no va a hablar de ella ni de su hija en su conversación con Bertín Osborne, haciendo un apunte al respecto: "No sabes la suerte que tiene de tener a la persona en común que tenemos".

"Me sienta mal que se le haga una entrevista aquí al marido de una señora que pone 20 demandas a una cadena", respondió Belén Esteban al ser preguntada por Terelu Campos, puntualizando posteriormente: "Te digo mi opinión y no me pienso callar en nada, pero que hace muy bien en hacerlo. Que yo no mando. Es más, te digo que estoy contenta que vaya a una cadena y a otra, pero no quiero hablar de esta persona porque se lo prometí a la que más quiero, pero si me dejase...".

Tras asegurar que podría soltar "las fallas de Valencia", Esteban le hizo una pregunta muy directa a Jesulín de Ubrique: "¿Sabes dónde vive? La ciudad no, que la sabe toda España. La calle, ¿sabes dónde?".

"¿Sabes la suerte que tiene él? Que ella no me deja hablar porque si me dejara, haría más audiencia que 'Tu cara me suena'", dijo Belén Esteban, añadiendo que "ese día no va a llegar": "Por ella no y ante ella no hay nadie. Es lo que más quiero en mi vida pero él no sabe dónde ha estudiado. No sabe nada de ella".

Posteriormente, Belén Esteban se emocionó a la hora de gracias a varios familiares: "Solo tengo que agradecer a varias personas de mi vida, que es mi padre que no está, que era su ojito derecho. A ti mamá, a mi hermano Cuco y a mi hermano Juan. Y sobre todo a mis cuñadas, Sandra y Alma, que nunca han ido a la tele ninguno, pero sobre todo a una persona que se llama Miguel Marcos Martín que ese ha sido el verdadero padre de mi hija. Gracias cariño. ¿Por qué sabes que? Que él tiene su familia y nosotros tenemos a la nuestra que somos tres. Te quiero. Gracias por portarte tan bien".