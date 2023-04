Mercedes Milá se ha declarado fan abiertamente de William Levy. El amor de la periodista por el actor cubano fue tal, que hasta Movistar + organizó un evento para que la catalana pudiese entrevistar a su ídolo. Y Milá fue como ha sido siempre, extrovertida, atrevida y sin miedo a nada: abrazó a su invitado, e incluso coqueteó con él.

Ahora, William Levy ha sido cuestionado por la actitud de su entrevistadora en una charla para El Mundo. "Mercedes Milá declaró varias veces su amor por ti. ¿Lo que ella hizo lo hubiese podido hacer un hombre?". "¡Claro que no! Va preso, va preso, ¿o no? Entonces, estamos mal", respondía el protagonista de 'Café con aroma de mujer', que quiso aclarar que no se sintió acosado sexualmente.

Las palabras del actor han causado gran polémica, y Milá no podía quedarse callada ante esto. Por eso, la presentadora de 'Gran Hermano' ha respondido en su Instagram: "Querido William, he leído que te preguntaron por mí en alguna entrevista y que te intentaron meter en jardines en los que hablases mal de mí. Eso pasa mucho. Me pasa a mí 1.000 veces y no lo has hecho. Así que lo que has dicho es rigurosamente cierto".

"Si la entrevista que yo te hice la hubiera hecho un hombre a una mujer, estaría preso. Bueno, preso no, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir, segurísimo. En cambio, yo me pude permitir darte un masaje en el cuello, darte besos, coquetear contigo y no paso nada", ha continuado restándole importancia a la polémica generada.

En la entrevista para El Mundo, el cubano también fue preguntado por la relación actual con la showoman, después de que esta dijise que Levy ya no le respondía los mensajes. "No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema".

La periodista, también ha dado respuesta a estas palabras en su post: "Es evidente que, cuando yo dije que no me habías escrito, era en una mezcla de risas y de medio corazón. Tú dices 'Bueno, yo no me puedo ocupar de eso', pues tienes toda la razón del mundo". Por último, ha concluido dándole las gracias al actor por su cariño y emplazando a sus seguidores a ver la última serie de Levy 'Montecristo'.