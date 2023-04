Telecinco emitió durante la noche de ayer el momento más complicado para las parejas de 'La isla de las tentaciones'. Los protagonistas de la sexta temporada del reality show se enfrentaron a las hogueras finales, donde tuvieron que decidir si querían abandonar el programa juntos, por separado o con un nuevo amor. Y sin duda, una de las más lacrimógenas fue la de Naomi y Adrián.

Después de que ambos cayeran en la tentación, ella con Napoli y él con Keyla, los dos jóvenes volvieron a verse las caras para tomar una decisión sobre su relación. Un reencuentro marcado por multitud de reproches y duras palabras. "No te puedo mirar del asco que me das", fue lo primero que dijo Naomi a su llegada: "¡Al tercer día te estabas morreando con una tía! ¡Me has puesto los cuernos delante de toda España!".

"¿Y tú qué? ¡Eso no te da derecho a estar ahí haciendo el puto kamasutra!", replicó Adrián mientras Sandra Barneda contemplaba atónita la escena. Después de pedirle a Naomi en numerosas ocasiones que le dejara hablar, el joven decidió abandonar la hoguera mientras repetía "qué asco" una y otra vez.

Finalmente, a petición de la presentadora, acabó regresando y pudo ver junto a Naomi imágenes de su paso por la isla. "Las imágenes son duras, pero no me arrepiento de nada. Me siento orgullosa, mi felicidad no va a depender más de que un tío infiel me amargue la vida. Ahora estoy segurísima de que tenía más cuernos que un reno antes de venir aquí", aseguró Naomi tras ver sus vídeos con Napoli. "Venía aquí con la intención de perdonar y que me perdonara", lamentó Adrián.

A pesar de que los reproches no cesaron, ambos acabaron derrumbándose y reconocieron que seguían enamorados el uno del otro. Adrián afirmó que quería abandonar 'La isla de las tentaciones' con Naomi y hacer "como si no hubiera pasado nada", pero ella fue incapaz de decir lo mismo: "También me encantaría hacer como si no hubiera pasado nada, pero sí ha pasado y tengo que pensar en mí. Me quiero ir sola".

¿Siguen juntos Naomi y Adrián?

A pesar de que Naomi y Adrián abandonaron República Dominicana emprendiendo caminos por separado, lo cierto es que todo apunta a que se han reconciliado. Durante las últimas semanas, aunque no se les ha podido ver juntos, han publicado fotografías desde los mismos lugares. Tal y como recoge el perfil de La Cuernis, usuaria de Instagram, la pareja se habría dado una segunda oportunidad e incluso habría pasado unos días de vacaciones en Cuba. Para confirmar lo que sucedió después de 'La isla de las tentaciones' habrá que esperar hasta el próximo lunes, fecha en la que se emitirá el reencuentro de todas las parejas.