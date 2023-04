Ana Obregón se ha convertido en la absoluta protagonista de la prensa del corazón durante las últimas semanas. Y no solo eso, sino que también ha reavivado el debate político sobre la gestación subrogada. En estos momentos, la actriz es la persona más solicitada por los programas de televisión, ya que incluso David Broncano mostró su deseo de entrevistarla en 'La resistencia'.

Sin embargo, quien podría contar con la primera entrevista en televisión de Ana Obregón tras su maternidad sería Pablo Motos. El presentador de 'El hormiguero' aseguró ayer que el equipo del programa se ha puesto en contacto con la bióloga para que se pronuncie sobre toda la polémica en la que se ha visto envuelta, algo que ella estaría dispuesta a hacer.

"Creo que vamos a tener la oportunidad de escucharla a ella, tal y como van las cosas", avanzó Motos en medio de la tertulia con Juan del Val, Cristina Pardo, Nuria Roca y María Dabán. "La hemos invitado al programa y nos ha dicho que sí", afirmó ante la sorpresa de los colaboradores.

No obstante, el conductor de 'El hormiguero' prefirió ser cauto y matizó que las negociaciones con Obregón aún siguen abiertas: "Puede cambiar de opinión". "Es una gestión que haces y te dicen que sí, pero luego puede ser que no", aclaró el rostro de Antena 3. Cabe recordar que, por el momento, Ana Obregón permanece en Miami junto a su nieta Ana Sandra y no se plantea regresar pronto a España.