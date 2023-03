Los concursantes de 'Supervivientes' recibieron este domingo a una nueva compañera. Gabriela, hija de Bigote Arrocet, saltó desde el helicóptero para cubrir la plaza que dejó libre Patricia Donoso tras su abandono. La nueva incorporación, que mantiene un conflicto abierto con la familia Campos, no tardó en nombrar a la madre de Terelu y Carmen Borrego.

Lo hizo después de llegar a nado a la isla y presentarse ante sus nuevos compañeros: "Soy hija de Bigote Arrocet y Gabriela Velasco, una gran presentadora de televisión chilena de la talla de María Teresa Campos. Además, soy madre de tres hijos hombres, estudié diseño textil en Barcelona y soy española y chilena".

El fichaje de Gabriela provocó este lunes la reacción de Terelu Campos, cuya única intención es proteger a su madre y mantenerla al margen de cualquier tipo de conflicto: "Lo único que pedí hace mucho tiempo es lo que sigo manteniendo a los compañeros y a las personas que están aquí".

"Que Gabriela hable de mí es como ciencia ficción, porque esa señora no me ha visto en su puñetera vida", confesó la presentadora, que quiso darle las gracias públicamente a Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat: "Han dicho que esta señora poco tiene que decir de una persona a la que se debe proteger". "No solo este programa, sino esta empresa, a una señora que está en las circunstancias en las que está", apuntó Terelu.

Además, al ser preguntada sobre los posibles comentarios que pudiera hacer Gabriela sobre María Teresa Campos, la hija de la veterana comunicadora respondió de forma tajante: "Depende de lo que diga. Si es susceptible de demanda, cogería el AVE. Es lo único que tengo claro". "De lo poco que sé que es ella, prefiero ni comentarlo", zanjó.