Carlos Montero, el guionista que revolucionó las series de instituto

El retrato que ha hecho la televisión de los adolescentes ha cambiado mucho en los últimos años, igual que las diferentes generaciones. Pero es curioso que haya un nombre común en algunas de las ficciones españolas sobre jóvenes con más tirón de las últimas décadas: Carlos Montero. El guionista y director gallego (Celanova, Ourense, 1972) comenzó escribiendo para 'Al salir de clase' y ha sido uno de los 'padres' de 'Física o Química' y 'Élite', dos títulos que han escandalizado y enganchado a la audiencia a partes iguales.

Su relación con Netflix está siendo de lo más fructífera, y no solo por haber dado forma a los promiscuos estudiantes de Las Encinas, que ya están rodando su séptima temporada. Estuvo detrás del 'thriller' gallego 'El desorden que dejas' (basado en su novela homónima), de 'Feria: la luz más oscura' (donde hizo tándem con Agustín Martínez, del tridente Carmen Mola) y ahora acaba de estrenar en el gigante del 'streaming' 'Todas las veces que nos enamoramos', donde echa mano de sus recuerdos como estudiante de Comunicación Audiovisual en la Complutense de Madrid.

Unos años en los que compartió piso y clases con dos de las figuras del cine español reciente, Alejandro Amenábar y Mateo Gil, a los que ha recurrido para esta comedia romántica de Netflix protagonizada por Georgina Amorós y Franco Masini. Al primero lo convenció para hacer un 'cameo' y al segundo, para dirigir varios de los episodios. "Ha sido un viajazo al pasado. Además, parte de lo que pasa en el piso de la serie es parte de nuestra vida, de Alejandro, Mateo y mía", reconoce Montero, que ya tiene un nuevo proyecto en marcha para la plataforma del que todavía no puede desvelar nada.

Una autoestima muy baja

En 'Todas las veces que nos enamoramos' plantea una historia de amor plagada de encuentros y desencuentros, pero también habla de amistad y de los esfuerzos por abrirse camino en una industria nada fácil como la audiovisual. "Para mí, los años después de la facultad fueron difíciles porque mi autoestima siempre estaba en juego y no acababa de encontrar trabajo. Y eso que al final empecé a trabajar como guionista a los 26 o 27 años, pero esos años se me hicieron eternos", recuerda.

Por eso se reconoce tanto en la protagonista de la serie, la insegura Irene, más incluso que en Da, el amigo que tiene un talento innato como guionista. "Igual que ella, tenía una vocación muy clara pero un autoestima muy bajita. En cambio, Da es casi un demiurgo que maneja las vidas de todos y yo de joven no era así para nada, ¡ya me hubiera gustado! Yo en la facultad era mucho más pardillo", resume entre risas.

Asistente de Almodóvar

También le marcó el éxito tan precoz de sus compañeros de piso, Amenábar y Gil. "Ellos fueron unos niños prodigios del cine español y yo no. Eso te frustra muchísimo porque te planteas que tú no tienes ese talento, que no vas a saber hacerlo tan bien... Es que Alejandro lo hacía todo, componía hasta la banda sonora, y yo no me veía con esas capacidades. Eso hace que tu proceso de maduración sea más cuestionado, y más lento", reflexiona quien en sus inicios fue también asistente de otro de los grandes del cine patrio, Pedro Almodóvar.

"Estuve trabajando seis o siete meses con él y es una etapa que recuerdo con mucho cariño. Aprendí muchísimo de lo que es ser una estrella en España y de una factoría de marketing y promoción como es El Deseo. ¡Me sentía como trabajando en Hollywood!", rememora.

Pero a él no le ha hecho falta viajar a Hollywood para conquistar el éxito internacional, sino que lo ha logrado con 'Élite', una de las series españolas más vistas en el mundo. "La sombra de 'Élite' es alargada, pero muy placentera. Sería ingrato que me quemara esa sombra, estoy muy orgulloso de ella", reconoce.

Los cuerpos Danone de 'Élite'

Aunque se haya tenido que enfrentar reiteradamente a las críticas por vender tanto cuerpo Danone y un 'cocktail' que explota sin complejos el morbo y el sexo. "Yo me quedo con que ya forma parte de la cultura popular, que es lo mejor que le puede pasar a un guionista. Ha calado, y será por algo. ¿Que viene con críticas? Es que siempre que estás jugando con los límites, con la polémica, con lo incómodo, la crítica es inherente", subraya.

Por eso insiste tanto en que el realismo que emana de 'Todas las veces que nos enamoramos' no es su venganza particular contra los que le acusaron de gordofobia por 'Élite'. "Esta serie me pedía otras cosas, encontré a unos actores maravillosos y no lo pensé más. Parece una contestación a todo lo que pasó, pero si soy honesto no lo es", reitera.