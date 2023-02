TVE no le dará más oportunidades a 'Vamos a llevarnos bien', al menos tal y como estaba planteado hasta ahora. Tras una única emisión, la televisión pública ha decidido paralizar el programa capitaneado por Ana Morgade, tal y como la propia presentadora se ha encargado de comunicar a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

El programa se estrenó el pasado martes ante un 4,8% de share y 486.000 espectadores, unas cifras que le han sentenciado a la desaparición de la parrilla. "Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado y que no va a continuar. Hemos trabajado muchísimo, hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia", explica Morgade, que se toma con humor el batacazo del programa en audiencias: "Bueno, no nos engañemos, hemos hecho menos audiencia que el teletexto".

La presentadora asegura que el programa "tratará de sacar brillo de nuevo y volverá a las pantallas en unos meses". Sin embargo, en el caso de que esa reformulación llegue a buen puerto, ella no podrá seguir estando al frente: "Yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas y seguiremos caminos separados". "Este programa no será mi última pelea, obvio, pero esta batalla ha concluido. Nos marchamos después de un solo intento, qué le vamos a hacer", lamenta.

La humorista se muestra agradecida con The Pool, productora del espacio, "por confiar en mí, por creer en mis ideas, por escucharme y darme valor". "Gracias a todas las personitas (pocas, sí, pero bravísimas) que nos visteis y que lo pasasteis bien (...) como he hecho siempre, seguiré haciendo reír por doquier. Nos vemos en la próxima, querid@s", finaliza en su comunicado.