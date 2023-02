Kiko Matamoros saltó a la fama hace años y se convirtió en un habitual de la pequeña pantalla como colaborador de televisión. Antes de eso, se ganó la vida como representante de modelos, algo que ha contado él en innumerables ocasiones, ¿pero a qué se dedicaba antes de eso? El colaborador ha desvelado en una entrevista los sorprendentes trabajos que tuvo antes de ser famoso.

En una reciente charla con 'The Objective', Matamoros ha asegurado que entre sus intenciones iniciales estaba ser abogado. De hecho, llegó a iniciar sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, una carrera que finalmente no terminó.

Al dejar sus estudios, Kiko trabajó como socorrista y también como vendedor de enciclopedias a domicilio: "No suelo vender humo y las enciclopedias eran más instrumentos ornamentales de principios de los 70 que otra cosa. Teníamos que convencer a las madres de que eso era una herramienta fundamental para la formación de sus hijos y bueno, fue una forma de estafar al prójimo y estafarse a uno también porque creo que hay que hacer otras cosas".

Poco después, el ahora colaborador se trasladó a Sevilla al conseguir un trabajo como actor de doblaje en una agencia. Allí vivió durante ocho años con su entonces mujer Marián Flores. Fue en este punto donde decidió convertirse en representante de modelos.

Tiempo después, dio el salto al otro lado, algo con lo que está encantado: "A mí la fama no me crea problemas al revés, me aporta a veces satisfacciones, halagos, abrazos de la gente que va por la calle", reconoce el colaborador con orgullo.