'Sálvame' abordó en su programa del lunes algunos de los contenidos del 'Deluxe' del pasado sábado, que contó con una entrevista a Alba Carrillo y un polígrafo a Ana Luque, concursante de 'Supervivientes 2022' y examiga de Olga Moreno. Mientras los colaboradores debatían sobre algunos de los dardos que lanzó la modelo, Terelu Campos sufrió un pequeño lapsus que se vio obligada a aclarar.

"Vamos a ver las preguntas del poli de Alba", afirmó antes de que Kiko Matamoros la corrigiera al instante: "No, las preguntas del poli eran de Ana Luque". La presentadora, que parecía algo desconcertada, acabó dándose cuenta del fallo que había cometido: "¡Ah! De Ana Luque, calla". "Como son rubias las dos...", bromeó.

Pero la explicación de la hija de María Teresa Campos no se quedó ahí. "Es que hoy estoy... Tengo una cara de colgada que vamos", afirmó para reconocer que no era su mejor tarde al frente del espacio vespertino.

Según comentó, se había sometido a una prueba médica y esto le habría afectado: "Como me da miedo, me he tenido que tomar alguna medicación para no morirme de miedo". "Entonces estoy un poco como... flotando", admitió la malagueña.

No obstante, su lapsus no fue más que una anécdota y pudo desarrollar su trabajo con absoluta normalidad. De hecho, no tuvo ningún problema a la hora de responder a las últimas declaraciones de Pipi Estrada, que el domingo afirmó que en los últimos meses ha pagado "mucho" de la indemnización que le debe a la presentadora. "Eso lo debe saber el juzgado, a mí no me ha llegado ni un lerele", aseguró Terelu.