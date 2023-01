La edición semanal de 'El objetivo' no volverá a la programación de laSexta tras el parón televisivo por Navidad. A punto de cumplir 10 años de emisión, la cadena de Atresmedia ha cancelado el programa presentado y dirigido por Ana Pastor después de los discretos datos de audiencia que estaba promediando en la noche del miércoles, según ha adelantado en exclusiva El Confi TV.

La decisión del grupo audiovisual no afectará a la marca del programa, que seguirá presente en laSexta, ya que se seguirá utilizando para futuros especiales que se emitan en función de la actualidad. Según ha podido saber Yotele, no tendrán una periodicidad fija y no solo tendrá vinculación con los procesos electorales, potenciando tanto como contenidos como invitado.

'El objetivo' no estaba pasando por su mejor momento en la parrilla de laSexta. A pesar de que se le quiso dar un nuevo giro al programa moviéndolo a la noche de los miércoles, lo cierto es que, en su última temporada, el espacio ha oscilado entre un máximo del 4,4% de share en su estreno y un mínimo del 2,1%.

Esta cancelación también supone una nueva etapa profesional de Ana Pastor dentro de Atresmedia. Según informa el citado medio, la periodista ha presentado al grupo de San Sebastián de los Reyes (Madrid) dos ambiciosos proyectos de 'prime time' que ya han sido aprobados, aunque por el momento no hay fecha prevista para su estreno.

Pastor llegó a Atresmedia en 2013, solo meses después de que la directiva de la RTVE de aquel entonces la cesase como presentadora de 'Los desayunos' tras el triunfo del PP en las elecciones generales. Su primero proyecto fue 'El objetivo', un programa que introducía en España la técnica periodística del 'Fact check', que busca errores, ambigüedades, mentiras, falta de rigor o inexactitudes en las declaraciones de cualquier político, logrando un 14,9% de cuota de pantalla y 2.622.000 espectadores de media en su estreno.

Pastor también ha repasado la historia reciente de España con '¿Dónde estabas entonces?' y la de la monarquía española con 'Los Borbones, una familia real', además de presentar varios debate electorales en solitario y junto a Vicente Vallés.