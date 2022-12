Telecinco trabaja a marchas forzadas en la confección del casting de la segunda edición de 'Pesadilla en El Paraíso', con la que cubrirá el horario de máxima audiencia de las primeras semanas del año, que generan menor movimiento a nivel publicitario, y como telonero de la llegada de 'Supervivientes'.

Las convivencia de los nuevos granjeros comenzará el próximo 2 de enero, como adelantó en exclusiva este portal, mientras que el programa en directo lo hará en la recta final de esa misma semana, previsiblemente el domingo 8 de enero.

En estos días, la productora Fremantle ha cerrado un acuerdo con Maite Galdeano, Kiko Jiménez y la empresaria y promotora musical Begoña Gutiérrez, según ha conocido en exclusiva YOTELE. Se suma a José Antonio Avilés, que también ha firmado su fichaje. Además, su madre tiene otra propuesta para participar que no se ha concretado por el momento.

Gutiérrez, antigua amiga y road manager puntual de Isabel Pantoja, se dio a conocer como defensora de Luis Rollán en 'Secret Story', donde tuvo un tenso enfrentamiento con Miguel Frigenti. Posteriormente concedió diferentes entrevistas en programas como 'Sábado Deluxe' para contar su experiencia personal y profesional con la tonadillera, que le debe una alta cantidad de dinero.

Ya integrada en el universo Mediaset, no ha dudado en dar su opinión sobre temas que aparentemente no le tocan como el supuesto affaire entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. Recientemente defendió a Rocío Carrasco y cargó contra Ortega Cano, del que dijo que no había estado a la altura de Rocío Jurado. Ahora, dará su gran salto televisivo como concursante de 'Pesadilla en El Paraíso', convirtiéndose así en un personaje con entidad propia.

Carlos Sobera seguirá siendo el presentador principal del formato, al que se unirán Sandra Barneda y Nagore Robles, como adelantó en exclusiva este portal. La tertuliana sustituirá a Lara Álvarez tras su renuncia voluntaria tanto a seguir con este espacio como con 'Supervivientes', aunque ya se ha hecho oficial que ha renovado su contrato de larga duración con Mediaset y que por tanto se pondrá al frente de nuevos proyectos.