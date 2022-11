Internet ha sido el caldo de cultivo de infinidad de personajes cuyo talento se dio a conocer a raíz de la viralización de sus vídeos. Son muchos los casos de estos artistas cuyas carreras musicales comenzaron casi por casualidad, cuando subían sus canciones y hacían sus versiones de otros temas y las compartían a través de sus redes.

Es lo que ocurrió con el cantante Xuso Jones. El 26 de mayo de 2011 compartió en su canal de Youtube un vídeo titulado “Cantando el pedido en el McAuto”. En él se podía ver al cantante junto con sus amigos haciendo un pedido un tanto especial en un McDonalds, ya que lo hicieron cantando. “Lo que hizo el aburrimiento y el hambre... ¡Nos pusimos a cantar el pedido y ya de paso alegramos el día de los empleados que se revolucionaron! el video este hecho sin maldad y sin reírnos de nadie lo hicimos para echarnos unas risas! un saludo a todos”, se puede leer en la descripción de la publicación, que cuenta con más de once millones de visualizaciones once años después.

Después de viralizarse, Xuso Jones comenzó con su carrera musical y pasó por programas como “Tu Cara me Suena”. Ahora, el artista se mantiene muy activo a través de sus redes sociales donde, además de promocionar sus últimos lanzamientos, sube gran cantidad de vídeos de humor. El cantante no solo ha pasado por este reality, ya que participó en la última edición de Master Chef Celebrity 7, un programa de Televisión Española que en las últimas horas se ha vuelto envuelto en polémica.

La actriz y presentadora Patricia Conde peleaba para ganarse una chaquetilla en la gran final del programa cuando se vio sobrepasada por la situación. Después de una discusión en directo con Jordi Cruz, chef y jurado del concurso, Conde se pronunció en redes sociales explicando lo que había ocurrido. En un comunicado a través de sus redes sociales ha lanzado frases contundentes como: “no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer un show. Lo vuelvo a decir, la tv es mentira”.

Xuso Jones ha contado su versión sobre lo que hay detrás del programa. Lo ha hecho en el podcast “Reyes del Palique”, presentado por los creadores de contenido Fizpireta y Uy Albert. “Yo iba con una expectativa de programa de entretenimiento, muy blanco, y ni mucho menos. Perdí siete kilos en diez días de ver cosas que no te cuadran”, confesó el artista. Ante la curiosidad de los presentadores, Jones dio algunos ejemplos: “Para que un programa de entretenimiento entretenga a la gente que hay en casa tienen que pasar cosas que el espectador no se imagina detrás de cámaras y encima no te avisan”. Aun así, el cantante no ha querido acusar del todo al programa: “A mí me parece un programón pero mi experiencia fue una mierda”.