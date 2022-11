Pesadilla en la cocina ha vuelto con las pilas cargadas y con un Alberto Chicote con ganas de sacar los colores a más de un restaurante. Pero no es oro todo lo que reluce, y la propietaria de un establecimiento que participó en 2016 en el programa ha decidido hablar acerca de todos los secretos que hay detrás del formato. La responsable de Don Super Pollo, Helena F. Santos, ha aprovechado su perfil de TikTok para criticar lo que nadie se ha atrevido a hacer nunca.

"Desde que hicimos el casting hasta que vinieron a grabar pasaron muchos meses y los problemas en el restaurante iban a más", explicó a modo de introducción Helena, quien añadió que el error que tenía Don Super Pollo era el personal: "aquello era una olla exprés. Cuando firmas los papeles de derecho de imagen te dicen que, a partir de ese momento, no puedes tocar nada y lo tienes que dejar todo tal y cómo está".

Esta queja está relacionada con la crítica habitual de muchos responsables de restaurantes que han pasado por Pesadilla en la cocina: no les dejaban limpiar para que la suciedad fuese la protagonista de cada emisión. Eso sí, Helena asegura que no es guion lo que utilizan, sino un montaje y edición que da forma al programa en función de las necesidades: "por ejemplo, había una escena en la que me llamaron porque había un problema, pero no me dejaron pasar hasta una hora después porque seguían grabando. Van marcando los tiempos".

El rodaje se prolongó durante 4 días, en jornadas de 12 horas o más, pero Alberto Chicote no siempre estaba presente en el restaurante: "él es una persona muy agradable, pero solo sale en escenas concretas. Cuando no estamos grabando está fuera con su equipo". Finalmente, Helena se queja de que se hubiera intentado culpar a un jefe de cocina "que era muy buena persona" cuando ese no era el problema.