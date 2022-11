Kiko Hernández se ha convertido en el centro de atención esta semana en 'Sálvame'. El colaborador ha protagonizado una de las polémicas que más tramas están generando en el programa de las tardes de Telecinco al descubrirse que una colaboradora le habría prestado dinero para afrontar una deuda económica.

Al parecer, Hernández habría pedido una cantidad de 100.000 euros a su amiga Belén Rodríguez, tal y como desveló María Patiño. La periodista afirma que fue la propia Belén la que se lo contó, aunque esta última lo ha negado. Lo que sí a reconocido Rodríguez es que se lo comentó a amigas íntimas, pero negó que entre esas personas se encontrara la presentadora de 'Socialité'.

Este viernes, Belén Ro ha acudido a 'Sálvame' donde se ha encontrado con María Patiño, y ha defendido su versión. Patiño se ha mostrado emocionada a la entrada de la amiga de Kiko Hernández, y ha vuelto a mantenerse en sus palabras, pero también ha explicado que no desveló que había sido Belén la prestamista del ex-concursante de 'Gran Hermano´ con mala intención, sino para que esta pudiera explicar la historia. Por su parte, Rodríguez ha reconocido que ha pasado una mala semana porque no sabía quién había extendido el rumor.

La colaboradora del 'Deluxe' ha abandonado el plató para prepararse de cara al polígrafo al que se sometería en la versión nocturna de 'Sálvame'. En ese momento, Terelu, que presentaba el espacio junto a Patiño, le ha querido preguntar a esta última por qué se encontraba emocionada. María ha cargado contra el programa, insinuando que el espacio le habría pedido cambiar su versión. "No estoy convencida de lo que me ha pedido el programa, y me siento mal conmigo misma (...) no quiero que nadie se sienta traicionado por mí" ha asegurado ante la atención de la hija de la Campos. "No puedo cambiar de versión porque yo no he mentido" ha afirmado.

A lo largo del programa, se han ido desvelado los nombres de las catorce personas que a Patiño le constaban que conocían el secreto entre Belén y Kiko.